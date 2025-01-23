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kosmos_news
МО Британии отправило подлодку для слежки за российским научно-исследовательским судном «Янтарь»
Подводная лодка очень редко всплывает рядом с кораблем другой страны. Такими образом Великобритания хочет послать определенный сигнал.

Королевский военно-морской флот Великобритании отслеживал действия российского судна «Янтарь». Ранее на этой неделе он находился в британских водах.
HMS Ambush — одна из пяти действующих подводных лодок класса Astute
За судном следили не только патрульный корабль HMS Tyne и фрегат HMS Somerset, но и атомная подводная лодка класса Astute также появилась рядом с «Янтарем».

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил BBC: «Я хочу, чтобы президент Путин услышал послание: мы видим вас, мы знаем, что вы делаете, и мы не будем уклоняться от действий по защите нашей страны».

«Янтарь» — океаническое научно-исследовательское судно. Однако, как сообщается в зарубежных СМИ, эксплуатируется оно Министерством обороны России. Сообщается, что в ноябре прошлого года оно уже якобы провело разведку важнейших объектов подводной инфраструктуры Великобритании. В основном это касается силовых кабелей, трубопроводов и интернет-кабелей — более 95 процентов интернет-трафика передается по подводным кабелям.

Крайне редко атомная подводная лодка появляется рядом с кораблем другого государства. Тот факт, что об этом шаге сообщается публично, весьма необычен. Ожидается, что публикация информации об операции удержит Россию от определенных действий в море.

Какая именно это была подводная лодка, точно неизвестно. В настоящее время в составе Великобритании имеется пять действующих атомных подводных лодок класса Astute.

Подводные лодки класса Astute — последнее поколение атомных подводных лодок ВМС Великобритании. С 2001 года построено 5 лодок, еще 2 находятся в стадии строительства. Их длина составляет 97 метров, ширина — 11,3 метра, и они могут вместить до 109 человек. Водоизмещение подводных лодок в подводном положении составляет 7400 тонн.

Атомные подводные лодки оснащены 6 торпедными аппаратами. Имеется место для хранения до 38 единиц оружия, которые можно запускать из стволов. К ним относятся тяжелая британская торпеда Spearfish и американская крылатая ракета Tomahawk.

«Томагавки» имеют дальность полета 1600 километров и могут быть оснащены ядерными боеголовками. Противокорабельную ракету «Гарпун» также можно запускать с подводных лодок класса Astute, но в настоящее время она не входит в стандартное вооружение подводных лодок.

Подводная лодка обычно действует на глубине 300 метров. Поскольку она работает на ядерной энергии, её радиус действия теоретически бесконечен. На практике миссии ограничиваются примерно 90 днями (в зависимости от численности экипажа), после чего возникает необходимость в пополнении запасов продовольствия.

В качестве реактора используется реактор с водой под давлением PWR2 компании Rolls-Royce. Он рассчитан на 25 лет работы без дозаправки топливом.

Хотя это случается нечасто, в последнее время произошло несколько инцидентов, когда одни страны использовали свои атомные подводные лодки для запугивания других стран. В середине 2024 года российская подводная лодка «Казань» по пути на Кубу прошла так близко к побережью США, что ВМС США направили несколько кораблей для ее преследования.

Несколько недель спустя ВМС США сами провели демонстрацию мощи, пришвартовав свою атомную подводную лодку USS Tennessee у берегов Норвегии.

По словам министра обороны Хили, «Янтарь» направился обратно в Средиземное море после предупреждения военных кораблей. На прошлой неделе «Янтарь» уже был там — его также сопровождали военные силы из США и Испании.

Предполагается, что «Янтарь» отправился туда на поиски затонувшего российского грузового судна MV Ursa Major. Оно затонуло в конце декабря после взрыва в машинном отделении между Испанией и Алжиром.

В 2017 году «Янтарь» принимал участие в операции по подъему обломков двух истребителей Су-33 и МиГ-29КР у побережья Сирии. Самолеты потерпели крушение в Средиземном море во время самостоятельных вылетов на российском авианосце «Адмирал Кузнецов». В случае с Су-33 причиной, как сообщается, стал обрыв троса при посадке, а у МиГ-29 возникли технические неполадки.

#россия #великобритания #флот #подводная лодка #атомная подлодка #«янтарь»
Источник: bbc.com
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