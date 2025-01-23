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kosmos_news
Google и Samsung противостоят партнерству Apple и OpenAI в области искусственного интеллекта
Для Google Samsung теперь является важнейшим партнером, а корейский производитель полагается на искусственный интеллект от Google в своих новых смартфонах.

22 января компания Samsung представила свою новую флагманскую серию Galaxy S25. Три модели — S25 Ultra, S25+ и S25 — в значительной степени полагаются на искусственный интеллект Google, что стало поворотным моментом в развитии смартфонов корейского производителя. Потому что Samsung отказывается от собственного ИИ-помощника Bixby в пользу Gemini от Google.
Смартфоны серии Samsung Galaxy S25. Фото: Samsung
Для Google Samsung теперь является важнейшим партнером. Google готов предоставить производителю свой чат-бот на основе искусственного интеллекта Gemini, который является прямым конкурентом ChatGPT от OpenAI, и использует возможности южнокорейского производителя смартфонов, чья доля мирового рынка составляет около 15% (Apple: 23%). В конце 2024 года Apple интегрировала ChatGPT в iPhone за пределами Европы, но хитом продаж он не стал.

Аппаратная часть смартфонов S25 основана на новом, специально адаптированном чипе Snapdragon 8 Elite, который, по данным Samsung, обеспечивает на 40% большую производительность искусственного интеллекта, на 37% большую производительность центрального процессора и на 30% большую производительность графического процессора по сравнению со своим предшественником. Такое повышение производительности позволяет выполнять больше функций ИИ непосредственно на устройстве.

Интеграция ИИ особенно заметна в обновленном пользовательском интерфейсе «One UI 7». Теперь система понимает контекстные запросы с помощью текста, голоса, изображений и видео. Пользователи могут использовать команды на естественном языке, например, для поиска фотографий или настройки системных настроек.

Безопасность функций ИИ обеспечивается «Personal Data Engine», который анализирует данные пользователя исключительно локально на устройстве. Кроме того, Samsung представляет постквантовое шифрование в S25 — это подготовка к возможным рискам безопасности, которые несут квантовые компьютеры.

В камере Samsung в модели Ultra используется новый сверхширокоугольный датчик разрешением 50 МП. По умолчанию видеозапись ведется в 10-битном HDR, что обеспечивает в четыре раза большую глубину цвета, чем 8-битный режим. Новые функции на базе искусственного интеллекта, такие как «Audio Eraser», позволяют удалять раздражающие шумы из видео.

Модель Ultra оснащена новым титановым корпусом с защитой Corning Gorilla Armor 2, что делает ее самой прочной из всех Galaxy S. Все модели все чаще используют переработанные материалы, например, в аккумуляторах используется переработанный кобальт.

Samsung обещает семь лет обновлений Android и исправлений безопасности, что является существенным расширением предыдущей политики обновлений. Каждое устройство поставляется с 6-месячной подпиской Gemini Advanced и 2 ТБ облачного хранилища.

Краткий обзор новых функций Google:

  •  Интеграция Gemini с быстрым доступом через боковую кнопку
  •  Расширенный круг поиска с обзорами на основе искусственного интеллекта
  •  Now Bar на экране блокировки для получения спортивных новостей и навигационной информации
  •  Улучшенная поддержка слуховых аппаратов с помощью LE Audio
  •  Совместимость с новым дисплеем Брайля
  • Galaxy Watch for Kids с интеграцией Google Family Link

Устройства будут доступны в различных цветовых вариантах: модель Ultra в четырех титановых цветах (серебристо-голубой, черный, бело-серебристый, серый), а модели S25 и S25+ будут доступны в темно-синем, серебристо-голубом, ледяном и мятном цветах.

С выпуском серии S25 компания Samsung делает значительный шаг на пути к интеграции искусственного интеллекта в сегмент смартфонов. Потребуются обширные испытания, чтобы определить, докажут ли новые функции свою ценность при повседневном использовании.


#смартфоны #apple #samsung #технологии #google #искусственный интеллект #openai
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