Джеват Йерли рассказал изданию PCGamer, что хотел бы вывести на рынок игру, которая не устареет. Йерли является соучредителем студии Crytek, которая разработала шутер от первого лица Crysis и выпустила его в ноябре 2007 года. Crysis — игра, которая была настолько требовательна к оборудованию, что даже мощные компьютеры того времени воспроизводили ее на пределе возможностей.
«Можно ли на этом компьютере запустить Crysis?» — эта фраза уже давно стала мемом, когда речь заходит о производительности нового игрового оборудования. Теперь выясняется: то, что вызвало разочарование у геймеров в то время, на самом деле было задумано разработчиками.
«Я хотел убедиться, что Crysis не устареет, что игра будет актуальна через много лет. Это значит, что если бы я играл в нее через три года, она выглядела бы современной», — сказал Йерли в интервью PCGamer.
По словам Йерли, самые высокие настройки графики были разработаны не для компьютеров 2007 года, а для оборудования 2010 года и позже.
Но потенциал шутера на этом не исчерпан: в 2020 году YouTube-канал Digital Foundry протестировал игру на частоту кадров (FPS) с использованием самой мощной на тот момент системы — и не смог преодолеть даже предел в 30 FPS при разрешении 1168 × 665 пикселей.
По данным PCGamer, Йерли был настолько сосредоточен на совершенствовании симуляции джунглей (среды в игре), что другие разработчики стали шутить по этому поводу: «В одном дереве встроено больше технологий, чем во всем алгоритме рендеринга Far Cry». Far Cry — еще одна очень известная и успешная игра студии.
Во время разработки Crysis команда даже была отправлена на Гаити, чтобы задокументировать тропическую среду и получить образцы для разработки. Также была реализована новая форма рассеивания света, что сделало игру более сложной.