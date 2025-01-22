Аппаратные требования для шутера Crysis на момент релиза в 2007 году были практически недоступны геймерам. Теперь ситуацию прокомментировал соучредитель студии разработки.

Джеват Йерли рассказал изданию PCGamer, что хотел бы вывести на рынок игру, которая не устареет. Йерли является соучредителем студии Crytek, которая разработала шутер от первого лица Crysis и выпустила его в ноябре 2007 года. Crysis — игра, которая была настолько требовательна к оборудованию, что даже мощные компьютеры того времени воспроизводили ее на пределе возможностей.

Серия видеоигр Crysis была очень успешной, а в настоящее время фанаты ждут Crysis 4 так же, как и GTA 6. Фото: KateV28

«Можно ли на этом компьютере запустить Crysis?» — эта фраза уже давно стала мемом, когда речь заходит о производительности нового игрового оборудования. Теперь выясняется: то, что вызвало разочарование у геймеров в то время, на самом деле было задумано разработчиками.

«Я хотел убедиться, что Crysis не устареет, что игра будет актуальна через много лет. Это значит, что если бы я играл в нее через три года, она выглядела бы современной», — сказал Йерли в интервью PCGamer.

По словам Йерли, самые высокие настройки графики были разработаны не для компьютеров 2007 года, а для оборудования 2010 года и позже.

Но потенциал шутера на этом не исчерпан: в 2020 году YouTube-канал Digital Foundry протестировал игру на частоту кадров (FPS) с использованием самой мощной на тот момент системы — и не смог преодолеть даже предел в 30 FPS при разрешении 1168 × 665 пикселей.

По данным PCGamer, Йерли был настолько сосредоточен на совершенствовании симуляции джунглей (среды в игре), что другие разработчики стали шутить по этому поводу: «В одном дереве встроено больше технологий, чем во всем алгоритме рендеринга Far Cry». Far Cry — еще одна очень известная и успешная игра студии.

Во время разработки Crysis команда даже была отправлена на Гаити, чтобы задокументировать тропическую среду и получить образцы для разработки. Также была реализована новая форма рассеивания света, что сделало игру более сложной.





