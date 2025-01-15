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kosmos_news
Изобретатели из Китая разогнали процессор Intel с гелиевым охлаждением до 9,1 гигагерц
Изобретатели и производители постоянно совершенствуют аппаратное обеспечение ПК, чтобы добиться от него максимально возможной производительности. Жидкий гелий помогает процессору Intel достичь мирового рекорда.

Китайский изобретатель Wytiwx (Вайтивкс) и его команда установили новый мировой рекорд для процессора, измерив тактовую частоту в 9121,61 мегагерц. Это самая высокая тактовая частота процессора, измеренная на сегодняшний день. Для этого команда использовала процессор Intel Core i9-14900KS и большое количество жидкого гелия.
Процессор Intel: производительность на пределе
Процессор продается на рынке с обычной тактовой частотой 3,2 гигагерца (эквивалентно 3200 мегагерц), что должно обеспечить максимальную тактовую частоту 6,2 гигагерца. Но зачем вообще разгоняют процессоры? Проще говоря, разгон позволяет процессору быстрее обрабатывать данные и достигать более высокой производительности. Таким образом, пользователь экономит деньги на более качественном оборудовании, но платит за это более высоким энергопотреблением и, как следствие, чрезмерным выделением тепла. В проведенном эксперименте этот принцип был доведен до крайности.

Из-за экстремального нагрева тестировщикам всегда приходится прибегать к очень мощным методам охлаждения в попытках установить рекорд, чтобы процессор просто не сгорел. В этом случае Wytiwx использовал жидкий гелий и превзошел предыдущего рекордсмена ElmorLabs почти на 4 мегагерца. 

Несколько месяцев назад ElmorLabs даже снял на видео свою попытку установления рекорда. Изобретатель и его команда также использовали жидкий гелий. В видеоролике, помимо прочего, показана тестовая установка и средства, которые использовали энтузиасты для предотвращения перегрева процессора:



Подобный эксперимент возможен только благодаря специальному оборудованию. Затем в ходе теста жидкий гелий охладил процессор Intel до -257,8 градусов по Цельсию. Охлаждение жидким гелием не только чрезвычайно дорого, но и сложно в реализации. Он мгновенно испаряется при контакте с атмосферой, поэтому его необходимо направлять непосредственно в кулер процессора.

В отличие от довольно простого жидкого азота (от -196 до 210 градусов по Цельсию), с помощью гелия можно регулировать температуру еще точнее. Поэтому такой разгон возможен только в краткосрочной перспективе и не подходит для домашнего игрового компьютера.

Кстати, главный инженер Intel Патрик Гелсинкер ещё в 2000 году подсчитал, что частота в 10 гигагерц станет возможной с Pentium 4 уже в 2005 году. Этот эксперимент показывает, насколько Патрик Гелсинкер был далёк от истины в своих прогнозах, поскольку спустя четверть века частота все еще не превышает предел в 10 гигагерц.



#intel #технологии #процессор #разгон процессора #оверклокинг #геливое охлаждение
Источник: hwbot.org
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