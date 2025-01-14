X-37B находится на орбите уже больше года, выполняя секретные миссии для Космических сил США. Имеющаяся информация указывает на то, что миссия фокусируется, среди прочего, на по повышению ситуационной осведомленности и экспериментам, связанным с космической радиацией.

X-37B был выведен на низкую околоземную орбиту (НОО) с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy в ночь с 28 на 29 декабря 2023 года. Как напоминает 13 января портал Space24, предыдущие запуски в основном выполнялись с использованием системы Atlas V компании United Launch Alliance. В то время, ввиду военного характера миссии, не было известно точных подробностей вывода X-37B на орбиту и сроках его возвращения на Землю.

Визуализация самолета X-37B, выполняющего маневр аэродинамического торможения. Фото: Boeing/U.S. Space Force

В октябре 2024 года Космические силы США опубликовали пресс-релиз о планируемых маневрах по снижению орбиты с использованием аэродинамического торможения (с использованием сопротивления атмосферы), что позволяет снижать орбиту, одновременно уменьшая расход топлива.

К середине января 2025 года Космические силы США не объявили, был ли успешно завершен маневр по снижению орбиты. В настоящее время X-37B продолжает выполнение поставленных задач, чтобы после завершения миссии благополучно вернуться на Землю.

X-37B — это технологически продвинутый и засекреченный многоразовый автономный космический аппарат, созданный компанией Boeing. Он был адаптирован для выполнения долгосрочных миссий, которые могут длиться до двух лет. Система является производной от проекта X-37A, который НАСА инициировало в конце 1990-х годов. Длина самолета составляет 9 м, размах крыльев — 4,5 м, питание осуществляется от солнечных батарей.

X-37B сейчас выполняет свою седьмую миссию. Предыдущий запуск состоялся в мае 2020 года с использованием ракеты Atlas V компании United Launch Alliance (ULA) и завершился в ноябре 2022 года. Это была рекордная миссия, длившаяся 908 дней. Космический самолет эксплуатируется Космическими силами США и подразделением Delta 9.

Китай иногда использует западные технологии. Это хорошо видно на примере ракет-носителей в США, аналоги которых разрабатываются китайскими инженерами. То же самое относится и к X-37B, хотя в этом случае практически ничего не известно о его технических характеристиках.

Последняя миссия китайского космоплана началась всего за две недели до запуска X-37B. Эксперты попытались проанализировать пребывание китайского аппарата в космосе и, как и в случае с предыдущими миссиями, было замечено, что его активность была связана с выводом на орбиту загадочного груза неизвестного назначения.

В сентябре 2024 года, после 267 дней пребывания в космосе, китайский космоплан вернулся на Землю, завершив тем самым свою третью орбитальную миссию. Первая началась в 2020 году и продлилась всего 2 дня.







