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kosmos_news
Система искусственного интеллекта Apple Intelligence сильно разряжает аккумулятор iPhone
Многие пользователи iPhone удивляются, что их аккумулятор так быстро разряжается. Якобы виновата система искусственного интеллекта Apple Intelligence.

Многие владельцы iPhone с нетерпением ждут европейского запуска Apple Intelligence в апреле, однако новые сообщения об этой системе искусственного интеллекта в интернете могут несколько омрачить это ожидание. Новые функции ИИ, вероятно, окажут негативное влияние на срок службы батареи устройств.

Например, Эдриан Кингсли-Хьюз на форуме ZDNet сообщил, что Apple Intelligence «убила» аккумулятор его iPhone. Сначала он понятия не имел, что именно так разряжало аккумулятор его телефона в последние несколько месяцев. Однако при дальнейшем расследовании он понял, что это может быть связано с Apple Intelligence. И это несмотря на то, что он даже не использовал активно функции ИИ; они работали только в фоновом режиме.

В настоящее время на форуме Reddit циркулируют сообщения, в которых утверждается, что Apple Intelligence — настоящий пожиратель заряда батареи. Пользователи также сообщают о сравнительных тестах с включенной и выключенной функцией, которые показали, что потеря заряда батареи, вероятно, связана с активированными функциями ИИ.

Уровень заряда батареи iPhone пользователя Reddit Royal-Mail4976 к вечеру обычно составлял от 30 до 40 процентов. Однако когда однажды он активировал функцию искусственного интеллекта, ситуация стала выглядеть значительно хуже, и на его смартфоне осталось всего 10–20 процентов заряда батареи.

Многие пользователи теперь ждут обновления, которое исправит проблему быстрого разряда аккумулятора iPhone. До тех пор многие пользователи не видят другого выхода, кроме как отключить функции ИИ. Кроме того, как сообщает The Verge, три четверти пользователей в настоящее время не видят никаких преимуществ в Apple Intelligence.

К счастью, функции ИИ можно отключить относительно легко. В разделе «Настройки» меню «Apple Intelligence и Siri» можно отключить все функции ИИ сразу или просто отменить выбор отдельных функций, таких как уведомления, генерируемые ИИ, ИИ инструменты для письма и создания изображений. Однако если Apple Intelligence появится в Европе до обновления, следует подумать о том, стоит ли вообще активировать функции ИИ из-за разрядки батареи.


#технологии #смартфон #техника #искусственный интеллект #iphone #аккумулятор #apple intelligence
Источник: theverge.com
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