Британские владельцы iPhone и iPad утверждают, что Apple взимает слишком большую «комиссию» в App Store.

Apple придется отвечать перед британским судом из-за якобы завышенных комиссионных сборов в своем App Store. Компанию обвиняют в злоупотреблении своим положением на рынке. По словам адвокатов около 20 миллионов пользователей iPhone и iPad, в начале судебного разбирательства в понедельник, 13 января, компания Apple нанесла ущерб британским потребителям на сумму около 2 млрд долларов.







Юристы, защищающие права потребителей, утверждают, что Apple злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке. Компания взимала со сторонних поставщиков комиссию до 30 процентов за продажу программного обеспечения через App Store.

По данным Guardian, главный истец Рэйчел Кент утверждает, что прибыль Apple в размере 12 миллиардов фунтов стерлингов (около 14 миллиардов долларов) не имеет никакого отношения к ее низким операционным расходам в размере всего 100 миллионов фунтов стерлингов.

«App Store стал отличным шлюзом к целому ряду интересных и инновационных сервисов, которые миллионы из нас, включая меня, считают полезными. Но спустя 13 лет после запуска он стал единственным сервисом для покупки для миллионов потребителей», — говорит Кент.





«Apple строго охраняет этот доступ к миру приложений и взимает плату за вход и использование, которая совершенно необоснованна. Это поведение монополиста, и оно неприемлемо для нас», — заявил главный истец.

Apple отклонила иск как необоснованный. Компания заявила, что истец игнорирует преимущества операционной системы Apple, которая ставит безопасность и защиту данных во главу угла. Apple также считает, что разработчикам 85 процентов приложений в любом случае не придется платить Apple комиссию.

Это судебное разбирательство является первым с коллективным иском в Великобритании против американского технологического гиганта. Ожидаются новые иски против дочерней компании Alphabet — Google и интернет-магазина Amazon.





