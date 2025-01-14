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Биткоин упал ниже $90 000, распродажа альткоинов усиливается
13 января котировки первой криптовалюты на бирже Binance обвалились до отметки $89 256. На фоне всплеска объема покупок первая криптовалюта восстановилась, и сейчас актив торгуется около $95 000.

Менее чем через неделю, 20 января, мир по-настоящему вступит в новую эру Трампа. Тогда не только следующий президент США будет приведен к присяге в Вашингтоне, но и Дональд Трамп сможет по-настоящему приступить к реализации обещанной им благотворной политики в отношении криптовалют. Но за неделю до этого на криптовалютных рынках этого благотворного влияния не заметно.


После нескольких рекордных максимумов для биткоина и других криптоактивов, таких как XRP, Solana, BGB или BNB, криптовалютная спираль в настоящее время резко поворачивает вниз. В понедельник, 13 января, биткоин впервые с ноября 2022 года упал ниже $90 000 и почти сутки находился на 15 процентов ниже своего предыдущего исторического максимума в $108 268. К утру 14 января ситуация стабилизировалась, и BTC торгуется на уровне $95 000.

Альткоины, которые по своей природе более волатильны, чем биткоин, ввиду их гораздо более низкой рыночной капитализации, также понесли очень большие потери. Известные представители лагеря альткоинов, такие как SUI, Avalanche (AVAX), Cardano (ADA), Chainlink (LINK), Polkadot (DOT), Bitget Token (BGB), Uniswap (UNI), PEPE или Near Protocol (NEAR) упали на 7 или более процентов. В целом весь рынок криптовалют упал до $3,18 трлн, что является самым низким показателем с 20 декабря.

Сравнивая рыночную капитализацию с показателями прошлой недели, можно увидеть, что криптовалютный рынок потерял $400 млрд за семь дней. BTC потерял всего около 8 процентов, но многие альткоины, такие как Ethereum (-15%), Solana (-18%), Avalanche (-24%) или Polkadot (-20%), более серьезно повлияли на весь рынок цифровых активов.

Как всегда, рынок криптовалют зависит от нескольких факторов. С одной стороны, эффект Трампа с его громкими обещаниями вроде создания биткоин-резерва для США снова начинает сходить на нет. Время для заявлений прошло, начиная со следующего понедельника сектор будет внимательно следить за тем, что будут реализовывать Трамп и его соратники, такие как новый глава SEC Пол Аткинс.

Индекс страха и жадности криптовалют показывает ухудшение настроений, при этом в настоящее время признаки указывают на нейтральность, несмотря на весьма позитивные настроения покупателей с ноября и переизбрания Трампа. Данные по альткоинам также указывают на снижение — в настоящее время уже нельзя говорить о сезоне альткоинов, поскольку он фактически открылся в начале декабря.

Следующим фактором являются экономические показатели США. В пятницу, 10 января, Бюро трудовой статистики сообщило, что рынок труда США чувствует себя на удивление хорошо: в декабре было создано 256 000 новых рабочих мест вне сельского хозяйства. Однако если на рынке труда дела идут хорошо, то можно предположить, что многие компании развиваются и необходимости в скором снижении процентных ставок в США стало меньше.

Однако если перспектива дальнейшего падения процентных ставок в США уменьшится, это снизит желание инвесторов вкладывать средства в более рискованные активы, такие как криптовалюты. Это можно увидеть, например, на примере движений криптовалютных ETF на биткоин и Ethereum на Уолл-стрит. На прошлой неделе там наблюдался значительный отток после многих недель сильного притока.



#сша #финансы #криптовалюты #биткоин
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