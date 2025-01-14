Администрация Байдена ввела новые ограничения на импорт разработанных в США компьютерных чипов в попытке предотвратить доступ других стран к передовым технологиям. Отрасль отреагировала на это решение критически. Об этом пишет Associated Press.

Администрация США под руководством президента Байдена в понедельник, 13 января, представила новую нормативную базу для экспорта современных компьютерных чипов, используемых при разработке искусственного интеллекта. Как сообщает Associated Press, инициатива направлена на поиск баланса между интересами национальной безопасности и экономическими проблемами. Новые правила называются «Структура экспортного контроля за распространением искусственного интеллекта».





«По мере того, как ИИ становится все более мощным, риски для нашей национальной безопасности также возрастают», — заявила журналистам министр торговли США Джина Раймондо, сообщает AP.

Новая структура призвана гарантировать, что передовые технологии искусственного интеллекта не попадут в руки недружественных стран, и в то же время обеспечить обмен технологиями со странами-партнерами.

Неудивительно, что в список стран, которым больше не следует продавать чипы с искусственным интеллектом, вошли Китай, Россия, Иран и Куба (это так называемый список стран Tier 3). По данным Bloomberg, многие западные страны попадают в список стран Tier 2, в отношении которых должны быть введены ограничения. Речь идёт об Австрии, Турции, Мексике, Бразилии, Украине, Пакистане, половине африканского континента или Восточной Европой.



Вашингтон считает своими партнерами только западных союзников: Австралию, Бельгию, Канаду, Данию, Финляндию, Францию, Германию, Ирландию, Италию, Японию, Нидерланды, Новую Зеландию, Норвегию, Швецию, Испанию, Южную Корею, Тайвань и Великобританию.

Согласно планам уходящей администрации Байдена, страна из списка Tier 2 может закупить до 50 000 графических процессоров. Также будут достигнуты соглашения об увеличении лимита до 100 000, если цели страны в области возобновляемой энергетики и технологической безопасности будут соответствовать целям США.

50 000 графических процессоров — это немного. Стартап Magic в области искусственного интеллекта утверждает, что у него в эксплуатации находится 8000 графических процессоров Nvidia (H100), в то время как в дата-центре Colossus компании xAI Илона Маска, как сообщается, задействовано до 200 000 графических процессоров. Это ясно показывает, что США хотят не допустить появления в большинстве стран мира конкурентоспособных компаний в сфере ИИ, которые могли бы конкурировать, например, с компаниями Кремниевой долины.

Однако отрасль отреагировала на этот шаг критически. Как сообщает AP, Совет индустрии информационных технологий в письме министру Раймондо предостерег от поспешных мер регулирования, которые могут поставить американские компании в невыгодное положение. Nvidia также резко раскритиковала администрацию Байдена.

Время для этой инициативы выбрано не очень удачное: поскольку правила предусматривают 120-дневный период подачи комментариев, окончательный проект может попасть в руки новой администрации Трампа. По данным AP, тогда придется найти баланс между экономическими интересами и соображениями безопасности.





