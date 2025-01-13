Пакет искусственного интеллекта Apple Intelligence не приводит к массовому спросу на новые iPhone. Одна из особенностей будущих моделей iPhone может даже сделать их продажу в Китае практически невозможной.

В конце октября 2024 года Apple объявила о выпуске первых функций своего пакета искусственного интеллекта Apple Intelligence. Apple Intelligence появится в Европе только в апреле 2025 года.

Наличие Apple Intelligence не увеличивает спрос на iPhone

Однако уже сейчас очевидно, что функции ИИ — вопреки надеждам Apple — едва ли увеличили спрос на iPhone. По крайней мере, как объясняет обычно хорошо информированный аналитик продуктов Apple Минг-Чи Куо, «никаких доказательств» этому нет.

Согласно отчету, спрос на запасные части для iPhone не увеличился. По данным CNBC, это выяснилось в ходе опроса компаний, участвующих в цепочке поставок. Привлекательность пакета ИИ «значительно снизилась».

Ситуация существенно отличается от той, которая была, например, в случае с облачными сервисами искусственного интеллекта. Здесь Куо, вероятно, имеет в виду прежде всего ChatGPT от OpenAI или Gemini от Google. В последующие месяцы после запуска эти сервисы быстро развивались и постепенно привлекали все больше и больше пользователей.

Apple, похоже, косвенно согласна с анализом Куо. По оценкам производителя, к 2025 году будет продано 220–225 миллионов iPhone — после примерно 220 миллионов устройств в 2024 году. Однако консенсус-прогноз рынка составляет 240 миллионов единиц или больше.

Между тем текущие цифры из Китая не слишком обнадёживают Apple. Согласно отчету, в декабре 2024 года Apple продала на десять-двенадцать процентов меньше iPhone, чем за тот же месяц прошлого года. Однако китайский рынок в целом сократился лишь незначительно. За почти 50 лет своей истории компания Apple выпустила на рынок лишь несколько продуктов, которые потерпели неудачу.

В первой половине 2025 года Куо ожидает дальнейшего снижения продаж в Китае на шесть процентов. И это несмотря на то, что в этот период ожидается выход нового iPhone SE 4. Это означает, что Apple, скорее всего, продолжит терять значительную долю рынка на этом важном рынке.

По словам Куо, два из будущих iPhone настолько тонкие, что они, вероятно, будут снабжены только e-SIM. Однако карты e-SIM в Китае практически не доступны.