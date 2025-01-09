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kosmos_news
E-ink представила новые огромные настенные фоторамки InkPoster без кабеля питания
Цифровая фоторамка не требует кабеля питания и имеет срок службы батареи до одного года.

Новую цифровую фоторамку следует вешать на стену, как картину. InkPoster была разработана совместно PocketBook, E-ink и Sharp и теперь представлена общественности, как сообщает портал The Verge.
Фото: Pocketbook 
Благодаря новой технологии экрана Spectra 6 от E-ink отображаемые изображения должны выглядеть очень реалистичными. Их можно легко заменить в любое время через соединения WLAN и Bluetooth, если пользователь захочет внести изменения.

Экраны E-Ink отражают свет, как настоящая бумага. Первые попытки сделать это были предприняты с 1970-х годов. С тех пор технология получила дальнейшее развитие. Такие экраны коммерчески производит американская компания E-Ink уже около 20 лет.
В цифровой среде изображениями можно обмениваться. Фото: Pocketbook 
Новая рамка станет первым устройством, использующим Spectra 6 от E-Ink. Электронные книги, такие как Amazon Kindle Colorsoft и Kobo Libra Color, в настоящее время используют технологию Kaleido 3, которая может отображать только 4096 цветов.

Планшет E-Ink Remarkable Paper Pro использует технологию экрана E-Ink Gallery 3, которая может отображать более 50 000 цветов, но меняет изображения медленнее. 

E-Ink еще не раскрыла, сколько цветов может отображать экран с технологией Spectra 6. Однако для отображения разных оттенков используется система из 6 цветов.

InkPoster будет доступен в трех размерах. Самый маленький экран будет иметь диагональ 13,3 дюйма и разрешение 1200 x 1600 пикселей. Он имеет аккумулятор емкостью 14 000 мАч. Средняя версия имеет диагональ экрана 28,5 дюймов, разрешение 2160 х 3060 пикселей, аккумулятор 20 000 мАч. Технология Sharp IGZO обеспечивает более быстрое обновление экрана.

Самая большая модель InkPoster имеет диагональ 31,5 дюйма, но при разрешении 2560 x 1440 пикселей у неё более низкое разрешение, чем у InkPoster среднего размера. Аккумулятор — 20 000 мАч.
Рамки имеют различные порты, которые спрятаны под боковой крышкой. Фото: Pocketbook 
Батареи следует заряжать только один раз в год. Потому что InkPoster потребляет энергию только при изменении отображаемого изображения. Ожидается, что самая маленькая модель будет стоить 600 долларов, большая — 1700 долларов, а 28,5-дюймовая версия — 2400 долларов. Планируется, что InkPoster выйдет на рынок весной 2025 года.

У InkPoster есть собственное приложение, которое должно содержать тысячи изображений. Предлагаемый там список картинок должен варьироваться от «знаковых шедевров до современных произведений». Откуда взяты хранящиеся там изображения и чьих они авторов, пока не сообщается.

С помощью InkPoster можно не только отображать фотографии других людей, но и использовать устройство как классическую цифровую рамку и отображать там собственные фото.


#технологии #техника #дисплеи #e-ink #inkposter #фоторамки
Источник: theverge.com
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