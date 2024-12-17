Сотрудникам дорожной полиции в Англии помогают система камер и искусственный интеллект. ИИ анализирует стиль вождения.

Многочисленные дорожно-транспортные происшествия можно было бы предотвратить, если бы водители не садились за руль в нетрезвом виде. Чтобы отслеживать и вычислять таких водителей, полиция в Англии теперь использует систему камер.

Камера с искусственным интеллектом. Фото: Vision Zero South West

С помощью искусственного интеллекта снятые изображения оцениваются в режиме реального времени. Сотрудники полиции могут немедленно получить к ним доступ и провести целевые проверки конкретных подозреваемых.

Система анализирует стиль вождения, чтобы определить, пьян ли водитель или находится под воздействием наркотиков. Согласно сообщению BBC, мобильные камеры с искусственным интеллектом в настоящее время проходят испытания на юге Англии в графствах Корнуолл и Девон.

Местная полиция уже использовала систему камер искусственного интеллекта в середине 2023 года. Проезжающие мимо автомобили снимали на видео и проверяли на предмет нарушений закона. Ранее водителей наказывали за то, что они не были пристегнуты ремнями безопасности и пользовались смартфоном во время вождения.

Оценка изображений может быть без задержек передана непосредственно сотрудникам дорожной полиции, которые могут немедленно отреагировать. Однако изображения также могут проверяться автоматически с помощью специального программного обеспечения.

Потом сотруднику полиции пересылаются те изображения, на которых якобы видно нарушение закона. Он проверяет, действительно ли оно имело место быть, и при необходимости отправляет соответствующий запрос своим коллегам, несущим службу.