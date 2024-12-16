Робот RT-G может передвигаться по суше и воде и оснащен целым арсеналом вооружения.

Китайская полиция тестирует нового робота. RT-G — так называемый сферический робот-наблюдатель, который может передвигаться как по суше, так и по воде.

Фото: New China TV

В вирусном видео британской новостной платформы The Sun ранее был показан робот на улицах города Вэньчжоу. На скриншоте ниже можно увидеть полицейских, идущих по городу с роботом.





Робот был разработан в Чжэцзянском университете, пишет South China Morning Post. Его создала компания Logon Technologies.Робот реализован в виде колеса, весит 125 килограммов и имеет диаметр 60 см. Он движется со скоростью до 30 км/ч. Аппарат должен иметь возможность разогнаться до максимальной скорости за 2,5 секунды. Роботом можно управлять дистанционно. Он может плыть по воде.

У робота есть динамики и камеры для распознавания лиц. С помощью искусственного интеллекта преступные деяния должны распознаваться роботом самостоятельно. Он также способен распознавать, отслеживать и ловить разыскиваемых преступников.





Для этой цели RT-G оснащен нелетальным вооружением. К нему относятся, среди прочего, слезоточивый газ, сетевые пусковые установки, гранаты и звуковое оружие, пишет The Sun.

Одним из преимуществ робота является то, что он защищен от повреждений при падении и вандализма. Сообщается, что он способен выдержать удары массой до 4 тонн. Сообщается также, что RT-G пригоден для использования в опасных зонах, например, в зонах с радиоактивным излучением. Робот предназначен для поддержки работы дронов и собак-роботов.





