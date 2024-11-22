Особенно хорошо сохранившийся молодой саблезубый тигр (возрастом 37 000 лет) был раскопан в Сибири.

Пушистый тигрёнок со сферическими лапками и круглой головой выглядит так, будто он спит. На самом деле он был мумифицирован в вечной мерзлоте Сибири около 37 000 лет назад.



Российская исследовательская группа нашла в Сибири исключительно хорошо сохранившиеся останки саблезубого тигра. Однако этот доисторический хищник не выглядит страшным — ему было всего 3 недели, когда он умер.

Как в середине ноября сообщает исследовательская группа в журнале «Scientifc Reports», животное было обнаружено в 2020 году возле реки Баджарича в Якутии за Полярным кругом, где оно сохранялось в глыбе льда на протяжении тысячелетий.

С помощью радиоуглеродного датирования ученые установили, что саблезубый тигр жил примерно 35 500–37 000 лет назад, то есть в позднем плейстоцене. По мнению исследователей, он принадлежал к ныне вымершему виду Homotherium latidens. Хотя этот вид правильно называть саблезубыми кошками, их также часто называют саблезубыми тиграми.



Детально сохранились голова и даже усы, передние лапы с когтями и передняя часть тела животного. Также были найдены кости бедер и задних ног.



Исследовательская группа сравнила останки с анатомией современных тигрят того же возраста и обнаружила некоторые различия. В исследовании авторы особенно подчеркивают более толстую и мускулистую область шеи, меньшие по размеру уши и более длинные передние лапы, а также сильно укороченный и расширенный нос.

У доисторического детеныша также был более густой и темный мех и более широкие округлые лапы — вероятно, это адаптация к холодной среде и бегу по снегу.

В целом обнаружение мумии Homotherium latidens расширяет понимание распространения рода и подтверждает его присутствие в позднем плейстоцене Азии, говорится в работе исследователей.