Восходящее движение биткоина 19 ноября эксперты во многом связали с крупными инвестициями компаний в первую криптовалюту.

19 ноября котировки первой криптовалюты уверенно преодолели отметку $94 000. Если биткоин прибавит ещё около $6000, то сбудется большая мечта давних сторонников первой криптовалюты: тогда BTC впервые будет торговаться по цене $100 000, и его рост составит 150 процентов только за год. Однако не все аналитики в настоящее время убеждены, что биткоин сможет достичь этой отметки очень скоро.







После победы Дональда Трампа на выборах цена биткоина явно определялась ожиданиями отрасли, что в США сейчас начинается нечто вроде золотого века криптоиндустрии. Одним из обещаний Трампа является создание резерва биткоинов в США; по идее, затем страна инвестирует миллиарды долларов в этот криптоактив. Более того, вполне предсказуемо, что критически настроенный к криптовалюте руководитель SEC Гэри Генслер потеряет свой пост, и тогда индустрия ожидает прекращения исков этого регулятора против криптокомпаний, таких как Coinbase и Ripple.

В настоящее время можно видеть, что все больше и больше компаний подражают новаторской стратегии MicroStrategy основателя Майкла Сэйлора и покупают биткоины или объявляют о покупках, включая Cosmos Health, Solidion Technology и Rumble. Они ожидают благоприятную среду для криптовалют в будущем и хотят инвестировать в актив, среди прочего, в качестве защиты от инфляции.

В то же время за последние несколько недель значительно увеличился приток в спотовые ETF на BTC и ETH на фондовых биржах. На этой неделе уже поступил очередной миллиард, в каждую из предыдущих недель был приток более $1,6 млрд. Даже после ажиотажа после запуска ETF и халвинга биткоина в эти биржевые фонды было не так много инвестиций.

Что будет дальше? Рынок ожидает, что самый крупный инвестор в BTC Майкл Сэйлор вскоре выступит с трехминутной презентацией перед советом директоров Microsoft об инвестициях в биткоин. Его позиции в настоящее время сильны, в конце концов, он добился того, что его компания-разработчик программного обеспечения MicroStrategy за последние годы приобрела около 330 000 BTC, которые в настоящее время стоят более $30 млрд. При этом MicroStrategy вложила в актив всего $16 млрд.

Кроме того, в начале недели финансовый гигант BlackRock запустил торговлю опционами для своего траста iShares Bitcoin Trust (IBIT). Это, возможно, также способствовало росту BTC до нового рекордного уровня в $94 000. Торговля опционами на биткоины важна для институциональных инвесторов. С точки зрения управления рисками они позволяют защититься от падения цен при инвестировании – для этой цели используются так называемые пут-опционы. Это предложение стало доступным с 19 ноября.