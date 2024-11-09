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kosmos_news
CATL начинает тестовое производство аккумуляторов для увеличения хода электромобилей на 50%
Работа над твердотельной батареей с чрезвычайно высокой плотностью энергии уже продвинулась далеко вперед.

Электромобили обычно имеют установленную литий-ионную батарею. Эти батареи стали нынешним стандартом, но у них есть некоторые слабые места.


Поэтому будущее электромобильности связывают с твердотельными батареям. Сообщается, что эти твердотельные аккумуляторы более безопасны, имеют более длительный срок службы и более высокую зарядную емкость.

Прежде всего, они должны обеспечивать более высокую плотность энергии. Это будет означать, что батареи того же размера могут иметь значительно большую емкость, что значительно расширит запас хода электромобилей.

CATL, одна из ведущих компаний в области аккумуляторов для электромобилей, полностью сосредоточена на исследованиях и разработках твердотельных аккумуляторов. Основное внимание уделяется доведению этого типа аккумуляторов до серийного производства. Теперь компания достигла важной вехи.

Начато опытное производство твердотельной батареи с плотностью энергии 500 Втч/кг. Плотность энергии на 40–50 процентов выше, чем у обычных аккумуляторов для электромобилей. Кстати, CATL в качестве электролита использует сульфидную технологию.

CATL в настоящее время тестирует производство аккумуляторов емкостью 20 Ач. Это примерно соответствует ячейке аккумулятора электромобиля. Если компания сумеет наладить производство, увеличит безопасность, срок службы и производительность зарядки такого элемента, не будет особых препятствий на пути серийного производства таких твердотельных батарей для электромобилей.
CATL на Пекинской международной автомобильной выставке в 2024 году. Фото: REUTERS
Однако до этого еще предстоит пройти долгий путь и это займет некоторое время. На сегодняшний день CATL предполагает, что твердотельные батареи не будут готовы к выпуску на рынок раньше 2030 года. 

Сейчас этот срок пересмотрен, и ожидается, что они появятся на рынке уже в этом десятилетии. Компания заявила, что полностью твердотельные батареи можно будет использовать в электромобилях премиум-класса уже в 2027 году. Пока неясно, будет ли это батарея с плотностью энергии 500 Втч/кг.



#технологии #электромобили #аккумуляторы #catl #твердотельные батареи
Источник: catl.com
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