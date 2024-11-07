Планируется, что спутник Juno выйдет на орбиту в 2027 году.

Министерство обороны Великобритании объявило о заключении контракта на строительство еще одного разведывательного спутника под названием Juno.

Juno. Фото: Министерство обороны Великобритании

Контракт стоимостью 40 миллионов фунтов стерлингов был заключен с компанией Surrey Satellites Technology Limited, с которой Министерство обороны Великобритании сотрудничало в проекте демонстратора так называемого спутника-шпиона Tyche. Аппарат вышел на околоземную орбиту в августе этого года в рамках миссии Transporter-11, осуществляемой SpaceX.

Выйдя на низкую околоземную орбиту (НОО) в 2027 году, аппарат Juno будет ежедневно делать спутниковые снимки поверхности Земли, развивая возможности Великобритании в области разведки, наблюдения и рекогносцировки.

Juno будет основан на технологии Tyche. Этот оптический спутник весом около 150 кг был разработан компанией Surrey Satellites Technology Limited в рамках контракта стоимостью 22 миллиона фунтов стерлингов. Ожидается, что Tyche будет работать на низкой околоземной орбите 5 лет, в течение которых им будет управлять Космическое командование Великобритании.

Присуждение контракта на строительство спутника Juno прокомментировали британские политики, которые подчеркнули важность не только развития оборонного потенциала, но и поддержки отечественной промышленности:

«Проект стоимостью 40 миллионов фунтов стерлингов с Surrey Satellite Technology Ltd обеспечит создание около 200 квалифицированных рабочих мест, укрепляя британский космический сектор и помогая росту экономики».

Tyche и Juno являются частью программы MINERVA, в которую также входят будущие спутники Titania (спутниковая связь) и Oberon (радиолокационный спутник). Бюджет программы составляет 127 миллионов фунтов стерлингов, что обеспечивает основу для гораздо более амбициозного проекта.

Речь идет о программе ISTARI, которая предусмотрена в документе Defence Space Strategy, опубликованном в феврале 2022 года. Стратегия предполагает выделение 1,4 млрд фунтов стерлингов на защиту британских интересов в космосе путем строительства более крупной группировки разведывательных спутников.

Сумма, выделенная ISTARI, составляет 968 миллионов фунтов стерлингов. Программа рассчитана на на 10 лет. Основная цель программы — создание группировки спутников наблюдения Земли и развитие разведывательного потенциала Великобритании. Кроме того, 61 миллион фунтов стерлингов будет выделен на исследования и разработку технологий лазерной связи.

И MINERVA, и ISTARI получают средства из Фонда развития военно-космического потенциала Великобритании, который, среди прочего, включает разработки в области оборонной космической стратегии. Документ предполагает выделение дополнительных 1,4 млрд фунтов стерлингов к пулу в 5 млрд фунтов стерлингов, большая часть которых уже зарезервирована на развитие сети спутниковой связи Skynet. Общая сумма в 6,4 миллиарда фунтов стерлингов была распределена на 10 лет.