SpaceX осуществила успешный запуск ракеты Falcon 9 с секретной полезной нагрузкой для Национального разведывательного управления США в рамках миссии NROL-167.

В четверг, 24 октября, в 20:13 по московскому времени ракета SpaceX Falcon 9 запустила на околоземную орбиту очередную партию спутников-шпионов в рамках миссии NROL-167. Как и другие подобные задачи проектов Национального разведывательного управления США (NRO), цели разведывательных спутников остаются секретными.

Запуск ракеты Falcon 9 с секретной миссией NROL-167. Фото: SpaceX

По информации, представленной на сайте NRO, запуск стал четвертым в серии, направленной на разработку многочисленных парков малых спутников. Предыдущие миссии NROL-146, NROL-186 и NROL-113 также осуществлялись с использованием ракеты Falcon 9.

Запущенные спутники — это еще одна партия аппаратов, созданных SpaceX в сотрудничестве с Northrop Grumman, которые были выведены на орбиту в рамках создания сети для NRO. Вероятно, это подразделения, созданные на базе спутников Starlink, но в данном случае они предназначены для спутникового наблюдения Земли в разведывательных целях, как проект Starshield.

Стоит отметить, что создаваемая спутниковая система Starshield независима от гражданской сети Starlink. Создание сети разведывательных спутников является одной из важнейших целей не только США; о деятельности в этой области заявил и Китай.

Проект Starshield («Звездный щит») призван укрепить позиции США на международной арене и их доминирующий военный потенциал, особенно в период возрастающей угрозы со стороны противников. Это важно не только в контексте обороноспособности американцев, но и союзников – особенно стран НАТО.