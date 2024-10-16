Новостной портал ABC News сообщил о последнем решении правительства Австралии о поддержке Украины в виде передачи военной техники. Однако танки сильно устарели, поскольку были взяты на вооружение еще 17 лет назад.

В рамках пакета поддержки в размере 245 миллионов долларов правительство в Канберре согласилось передать Украине 49 из 59 танков M1A1SA Abrams, которые в настоящее время выходят из эксплуатации в австралийской армии и заменены 75 более современными танками M1A2SEPV3.

Танк австралийской армии M1A1SA Решение было объявлено австралийским министром обороны Пэт Конрой, который участвует во встрече министров обороны НАТО в Брюсселе. Правительство США, которое владеет правами на строительство танка в соответствии с правилами ITAR (международное движение по регулированию вооружений), также должно было согласиться на передачу этих танков на Украину.

Однако танки, скорее всего, не будут включены в состав украинских вооруженных сил в ближайшее время. Транспортные средства интенсивно использовались в течение последних 17 лет, поэтому они требуют реконструкции, а также соответствующие модификации и адаптации к варианту M1A1SA-UKR для ВСУ.

Это означает, что сначала танки, скорее всего, отправятся в США на завод Anad (Anniston Army Depot), где будут отремонтированы и модернизированы, и только затем они окажутся в Европе. Там военным из Украины ещё придётся какое-то время обучаться управлять техникой. Всё это, безусловно, займет не менее года.

Принимая во внимание предыдущие поставки танков M1A1SA на Украину из США, эта страна получит в общей сложности 80 танков Abrams. Следует помнить, что около 6-7 транспортных средств такого типа уже были уничтожены, а еще 7-8 были повреждены в различной степени. Некоторые из уничтоженных и поврежденных Abrams попали в руки армии России.

Это означает, что если никаких дальнейших потерь не произойдет до поставки танков, Украина будет иметь приблизительно 64 танка M1A1SA. Для сравнения, из всех полученных танков Leopard 2A4 только 23 единицы остаются в эксплуатации. А из 14 поставленных ВСУ танков Challenger 2 уже были уничтожены два, еще четыре были повреждены.