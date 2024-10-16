Популярная серия электронных книг компании Amazon впервые пополняется устройством с цветным дисплеем, но по высокой цене.

Amazon представила новые устройства Kindle. В дополнение к новым вариантам известных электронных книг, таких как Paperwhite и Scribe, появилось совершенно новое устройство Kindle Colorsoft.

Фото: Amazon

Это первая электронная книга Kindle с цветным дисплеем. Не только обложки книг и их содержимое теперь могут отображаться в цвете. Также можно выделять отдельные предложения или абзацы разными цветами. Цветной дисплей имеет диагональ 7 дюймов, включая встроенную подсветку. Новая электронная книга водонепроницаема и ее можно заряжать по беспроводной сети с помощью соответствующей док-станции.

Фото: Amazon

Kindle с цветным дисплеем стоит недешево. Kindle Colorsoft Signature Edition продается примерно за $300. Это более чем на $120 больше, чем стоит последнее вышедшее на рынок устройство Paperwhite Kindle.

Помимо цветного Kindle, был также представлен новый вариант базового Kindle. Новой является более яркая передняя подсветка, более быстрое перелистывание страниц и более высокий коэффициент контрастности.

Новый Kindle Paperwhite имеет 7-дюймовый дисплей, который на 0,2 дюйма больше, чем у его предшественника. Тем не менее, сообщается, что это самый тонкий Paperwhite на сегодняшний день, а также он быстрее перелистывает страницы. Kindle Paperwhite Signature Edition также можно заряжать без проводов.

Также были представлены новые Kindle Kids и Kindle Paperwhite Kids.