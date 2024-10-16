В середине октября более 1700 школьников, студентов и простых слушателей в возрасте от 12 до 67 лет собрались в Технологическом институте Лиссабонского университета, чтобы вместе изучать язык программирования.

До середины октября лекция по программированию с 724 участниками, состоявшаяся в Далласе 31 октября 2016 года, считалась крупнейшей по количеству слушателей. Но аналогичное мероприятие 8 лет спустя в Португалии стало более масштабным.

Перед уроком по программированию в Португалии. Фото: mathspp.com/Rodrigo Girão

12 октября 2024 года более 1700 школьников и студентов собрались в зале Технологического института Лиссабонского университета, чтобы изучать язык программирования. По данным университета, всем участникам потребовалось около 90 минут, чтобы пройти в зал и занять свои места.

В конечном итоге, как сообщается, на уроке присутствовало около 1750 человек. В связи с этим данный случай даже был занесен в «Книгу рекордов Гиннесса». Но в новый мировой рекорд Гиннеса попали только 1668 человек. Сообщается, что остальные участники недостаточно внимательно слушали преподавателей, как сообщает на форуме Reddit Родриго Жирао, один из трех спикеров.

Урок программирования, разделенный на три части, длился около 75 минут. В качестве языка программирования для обучения был выбран Python, который в настоящее время является самым популярным в мире.

Сессию открыла профессор информационных технологий и специалист по искусственному интеллекту Инес Линс, которая объяснила присутствующим, что такое алгоритм. Родриго Жирао, который преподаёт в Лиссабонском университете, затем научил участников писать код Python для преобразования алгоритмов в программы и запуска их на компьютере.

Наконец, профессор информатики Арлиндо Оливейра продемонстрировал некоторые продвинутые алгоритмы. Например, было представлено приложение RAG, позволяющее взаимодействовать с литературным произведением, которое португальские ученики должны читать в школе.

По данным «Книги рекордов Гиннесса», в апреле 2021 года в подобном мероприятии в режиме онлайн приняли участие более 112 000 человек.