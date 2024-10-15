После того, как запуск корабля Europa Clippe был отложен из-за урагана Милтон, 14 октября, НАСА все же запустила ракету Falcon Heavy с этим зондом для миссии к спутнику Юпитера.

В понедельник, 14 октября, из Космического центра Кеннеди в американском штате Флорида на борту ракеты Falcon Heavy американской космической компании SpaceX был запущен космический корабль Europa Clipper. Его миссия — посетить покрытый льдом спутник Юпитера Европу. Космический корабль пролетит мимо Европы 49 раз и приблизится к ее поверхности на расстояние 25 километров. Цель — найти следы жизни на богатом водой спутнике планеты.

Космический корабль на ракете SpaceX Falcon Heavy на стартовом комплексе 39А. Изображение: НАСА

До сих пор исследования предполагали, что вода, имеющая фундаментальное значение для жизни, может быть найдена в жидкой форме только на сравнительно небольшом количестве экзопланет или спутников. Согласно текущей модели, эта вероятность должна относиться к одной каменистой планете на каждые 100 объектов.

Подозревается, что есть жидкая вода под замерзшей поверхностью спутника Сатурна Энцелада или спутника Юпитера Европа. Оба спутника в последнее время стали больше привлекать внимание НАСА и ЕКА. Именно к спутнику Юпитера и направляется Europa Clipper.

Жидкая вода на поверхности Земли полностью замерзла несколько миллиардов лет назад. Однако вода не везде была полностью твердой. Ее разморозило тепло от недр Земли. Вот почему в Антарктике и Канадской Арктике до сих пор есть большие озера с жидкой водой, несмотря на отрицательные температуры.

Europa Clipper — крупнейший космический корабль, когда-либо построенный НАСА для планетарной миссии. Путешествие к Юпитеру очень долгое — расстояние до планеты составляет 2,9 миллиарда километров. Вот почему космический корабль облетит Марс, а затем Землю, чтобы набрать скорость. Космический корабль также несет более 2750 килограммов топлива.

Имея длину 30,5 метров, Clipper оснащен огромными солнечными батареями, предназначенными для обеспечения всех систем энергией во время долгого путешествия. Примерно через три часа после запуска, Europa Clipper развернул эти массивные солнечные панели и направил их на Солнце.

Космический корабль выйдет на орбиту Юпитера не раньше апреля 2030 года. Запланированные 49 облетов спутника планеты начнутся годом позже.