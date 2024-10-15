Благодаря новому решению, которое разрабатывает Google, скоро можно будет официально использовать программы Linux на устройствах Android.

Многие приложения уже можно использовать через веб-браузер, поэтому больше нет необходимости устанавливать их непосредственно на устройство. Однако пользователям ChromeOS и Android по-прежнему нужны программы Linux для некоторых задач, особенно многим разработчикам программного обеспечения.

Приложения Linux скоро будут официально работать на устройствах Android. Фото: REUTERS Вот почему Google уже позволяет пользователям устанавливать приложения Linux на Chromebook. Есть также способы заставить такие приложения работать на устройствах Android, но они еще официально не поддерживаются Google. Установка также часто может быть очень сложной. Сейчас Google работает над официальным способом использования приложений Linux на устройствах Android, сообщает Android Authority.

Сообщается, что разработка нового решения для Android началась несколько недель назад. Этот инструмент (Terminal) будет частью так называемой платформы виртуализации Android (AVF) и будет содержать WebView. Решение должно позволить подключиться к виртуальной машине Linux через локальный IP-адрес. Такая виртуальная среда позволяет запускать полноценную операционную систему Linux без необходимости использования отдельного физического компьютера.

Благодаря этому решению можно выполнять команды Linux на устройстве Android. Раньше приходилось активировать это соединение вручную и настраивать его самостоятельно. Однако Google работает над более компактным и удобным решением.

Перед выпуском Google хочет дополнительно улучшить приложение Terminal и AVF. AVF уже поддерживает графику и некоторые параметры ввода, но есть планы также добавить возможности резервного копирования и восстановления снимков.

Известно, что приложение Linux планируется для Chromebook. Есть также признаки того, что эта функция появится и на Pixel Tablet, а также на Pixel 9 и Pixel 9 Pro XL. Когда именно это произойдет, пока неизвестно. Однако Android Authority полагает, что Google может представить Terminal Linux уже в обновлении Android 16.