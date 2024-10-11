Личность основателя биткоина — загадка, которая до сих пор не разгадана.

«Биткоин: одноранговая электронная денежная система» — это название руководства, опубликованного в октябре 2008 года. В 9-страничном документе подробно описана идея децентрализованной цифровой валюты. Этот документ рассматривается как фундамент для биткоина.



Его написал некий Сатоши Накамото, который был одним из тех, кто в следующем году запустил сеть биткоина. С тех пор его считают создателем первой криптовалюты.

Загадка о личности Накамото озадачивала биткоин-сообщество, а также журналистов и кинематографистов на протяжении 16 лет. Истинная личность Сатоши Накамото остается неизвестной. Не вызывает сомнений то, что это псевдоним, а не настоящее имя.

В телевизионном документальном фильме американской телекомпании HBO утверждается, что раскрыта личность изобретателя BTC. Но всего через несколько часов после того, как документальный фильм был показан в США 8 октября, он подвергся резкой критике со всех сторон. 9 октября ряд журналистов опровергли предположения, озвученные в фильме.



Исследователи в документальном фильме «Money Electric» приходят к выводу, что за псевдонимом Сатоши Накамото стоит 39-летний разработчик программного обеспечения Питер Тодд. Однако он это категорически отрицает. В документальном фильме нет убедительных доказательств его причастности к созданию криптовалюты.

За прошедшие годы благодаря бесчисленным исследованиям появилось несколько предположений о возможных изобретателях биткоина — например, упоминается американский учёный-компьютерщик Ник Сабо.

Обладая обширными знаниями в области экономики, криптографии и децентрализованных компьютерных систем, он еще в 1990-х годах разработал концепцию, подобную биткоину, а именно «Bit Gold».

Кроме того, поразительное сходство было обнаружено при сравнении стилей письма Сабо и Накамото. Однако этого недостаточно в качестве окончательного доказательства личности Накамото.

Сообщается, что помимо Сабо за псевдонимом Сатоши Накамото стоит Лем Сассаман. Он также работал над криптографическими концепциями и методами шифрования в начале 2000-х годов и представил ноу-хау, необходимые для написания руководства по биткоину.

В пользу Сассамана говорит, среди прочего, трагическая история: Сатоши Накамото не только написал руководство, но и был активным членом криптосообщества до 2010 года. В апреле 2011 года Накамото попрощался со всеми по электронной почте. Он удалил все свои онлайн-аккаунты и бесследно исчез.

Два месяца спустя Сассаман ушел из жизни. Некоторые считают это доказательством того, что Сассаман стоит за Сатоши Накамото. Однако Мередит Л. Паттерсон, его тогдашняя жена и также известный разработчик программного обеспечения, несколько раз отрицала это.

Вклад Сассамана в развитие криптовалюты был особо отмечен разработчиками биткоина. Его портрет был запрограммирован в блокчейне в художественном стиле ASCII — в блоке 138725.

Таким образом, Лем Сассаман был увековечен в блокчейне.

Тот факт, что Сассаман тесно сотрудничал со специалистом по программному обеспечению Хэлом Финни, также позволяет предположить, что он скрывается за псевдонимом. Имя Финни регулярно упоминается, когда речь идет о разоблачении Накамото. Он умер в 2014 году в результате тяжелой болезни.

Хотя окончательной ясности нет и, возможно, никогда не будет, наиболее вероятным сценарием является то, что за Сатоши Накамото стоит группа из нескольких человек.

Сама криптовалюта в определенной степени выигрывает от всех этих теорий. Последователи биткоина особенно ценят анонимность и децентрализацию цифровой валюты. 10 октября за 1 BTC дают примерно $63 600.