Миниатюрная ракета нового типа могла быть использована при атаке на организацию «Хезболла».

В настоящее время Израиль предпринимает массированные военные действия против «Хезболлы» в Ливане. Помимо обычных ракет и крылатых ракет, в атаке могло быть использовано секретное оружие. По крайней мере такой вывод можно сделать из фотографий автомобиля, ставшего объектом атаки. Данные изображения были опубликованы аккаунтом @clashreport на платформе X.

Источник: @clashreport / X На лобовом стекле поврежденного автомобиля видна крестообразная дыра. Это заставляет некоторых экспертов сделать вывод, что при атаке была использована ракета «Меч».

Повреждения внутри автомобиля, например, на рулевом колесе и рычаге переключения передач, которые выглядят буквально прорезанными, также могут служить подтверждением этого предположения. Как минимум пострадал водитель, однако о его состоянии ничего не известно.





Ракета «Меч» впервые появилась в вооруженных силах США в 2021 году — официально она называется Hellfire R9X. Это ракета, которая не нейтрализует цель с помощью взрывчатки. Вместо этого непосредственно перед ударом разворачиваются «лезвия» в виде острых полос металла. Цель уничтожается либо прямым попаданием, либо за счет кинетической энергии, выделяющейся при попадании ракеты.

Из-за необычного функционала ракета, до сих пор официально засекреченная, имеет некоторые дополнительные обозначения. Американские СМИ описывают оружие как «бомбу, полную мечей», ЦРУ называет её «Летающий Гинсу (Ginsu)», в честь марки ножей, продававшихся через телемагазины в США в 70-х и 80-х годах. Её также иногда называют «бомбой ниндзя» (отсылка к тому, что ниндзи бросают острые металлические звёздочки).

Преимущество этого типа оружия очевидно: поскольку оно не требует взрывчатки, можно в значительной степени избежать побочного ущерба при атаке, если оно поразит нужную цель. Это сделано для того, чтобы не причинить вреда мирным жителям, оказавшимся рядом с целями.

Примерно в 2022 году Соединенные Штаты ликвидировали лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири с помощью ракеты «Меч», когда он находился на балконе своего дома. Он погиб, а дом пострадал минимально. Атака обычной ракетой разрушила бы большую часть здания и привела бы к гибели нескольких человек.

Крестообразная дыра от удара, которую можно увидеть на фотографиях, могла быть образована развернутыми конструкциями в виде клинков (полос твёрдого материала с лезвием). Однако Hellfire R9X слишком велик, чтобы оставить такую маленькую дыру. И у ракеты 6 клинков, а не 4.

Возможным объяснением может быть то, что это уменьшенный вариант такого оружия. Это также подтверждается тем фактом, что израильские вооруженные силы постоянно экспериментируют с высокотехнологичной военной техникой.

В принципе, возникает вопрос, могла ли вообще такая маленькая ракета функционировать. Ей придется поразить объект очень точно, чтобы уничтожить цель. В данном случае это не сработало бы, потому что ракета, судя по всему, попала в машину перед водителем, а не через крышу прямо над ним.

Технически можно было бы достичь достаточно высокого уровня точности, но это было бы сложно. Например, возможно, ракета управлялась пилотом дистанционно с помощью камеры, аналогично барражирующим боеприпасам. Но при такой маленькой цели даже небольшая задержка в передаче данных может привести к тому, что цель будет упущена, особенно если она движется.

В качестве альтернативы искусственный интеллект может обеспечить точные попадания, отслеживая движение цели с помощью распознавания изображений и учитывая его при траектории полета. Известным технологическим решением может быть маркировка цели с помощью инфракрасного лазера либо с помощью наблюдательного дрона. Но возникает вопрос, почему предполагаемая ракета «мини-меч» не пробила крышу.

Также остается открытым вопрос, почему Израилю пришлось использовать такую кинетическую ракету в этой конкретной атаке. Обычные ракеты и крылатые ракеты использовались в дальнейших атаках на представителей «Хезболлы» в районе ливанской столицы Бейрута. Уничтожение именно этой цели с помощью ранее неизвестной ракеты кажется маловероятным.

В настоящее время нет изображения самой ракеты, что делает вероятной другую теорию. Это могла быть управляемая ракета, которая поразила цель, но не взорвалась, возможно, из-за неисправности. Крестообразная дыра от удара на лобовом стекле могла образоваться от хвостового оперения. Это могло бы объяснить, почему ракета или ее части не были видны на фотографиях: ее увезли для того, чтобы боевую боеголовку можно было взорвать контролируемым образом в безопасной среде.

Несколько оборонных компаний работают над небольшими управляемыми ракетами для самолетов и дронов. У турецкой компании Roketsan есть модель MAM-C диаметром всего 70 мм, в которой используется лазерная головка наведения.

У компании Northrop Grumman из США есть похожая система вооружения под названием Hatchet. Ракета имеет диаметр 61 мм, длину всего 33 см и вес 2,9 кг.

Возможно, Израиль намеренно удалил взрывчатку из боеголовки. Ранее армия использовала ракеты без взрывчатки, чтобы предупредить мирное население о предстоящих воздушных ударах. Об этом еще в 2021 году сообщало французское агентство печати AFP.