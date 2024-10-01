Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
В ходе операции в Ливане Израиль мог использовать секретное оружие — ракеты «Меч»
Миниатюрная ракета нового типа могла быть использована при атаке на организацию «Хезболла».

В настоящее время Израиль предпринимает массированные военные действия против «Хезболлы» в Ливане. Помимо обычных ракет и крылатых ракет, в атаке могло быть использовано секретное оружие. По крайней мере такой вывод можно сделать из фотографий автомобиля, ставшего объектом атаки. Данные изображения были опубликованы аккаунтом @clashreport на платформе X.
Источник: @clashreport / X На лобовом стекле поврежденного автомобиля видна крестообразная дыра. Это заставляет некоторых экспертов сделать вывод, что при атаке была использована ракета «Меч».

Повреждения внутри автомобиля, например, на рулевом колесе и рычаге переключения передач, которые выглядят буквально прорезанными, также могут служить подтверждением этого предположения. Как минимум пострадал водитель, однако о его состоянии ничего не известно.


Ракета «Меч» впервые появилась в вооруженных силах США в 2021 году — официально она называется Hellfire R9X. Это ракета, которая не нейтрализует цель с помощью взрывчатки. Вместо этого непосредственно перед ударом разворачиваются «лезвия» в виде острых полос металла. Цель уничтожается либо прямым попаданием, либо за счет кинетической энергии, выделяющейся при попадании ракеты.

Из-за необычного функционала ракета, до сих пор официально засекреченная, имеет некоторые дополнительные обозначения. Американские СМИ описывают оружие как «бомбу, полную мечей», ЦРУ называет её «Летающий Гинсу (Ginsu)», в честь марки ножей, продававшихся через телемагазины в США в 70-х и 80-х годах. Её также иногда называют «бомбой ниндзя» (отсылка к тому, что ниндзи бросают острые металлические звёздочки).

Преимущество этого типа оружия очевидно: поскольку оно не требует взрывчатки, можно в значительной степени избежать побочного ущерба при атаке, если оно поразит нужную цель. Это сделано для того, чтобы не причинить вреда мирным жителям, оказавшимся рядом с целями.

Примерно в 2022 году Соединенные Штаты ликвидировали лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири с помощью ракеты «Меч», когда он находился на балконе своего дома. Он погиб, а дом пострадал минимально. Атака обычной ракетой разрушила бы большую часть здания и привела бы к гибели нескольких человек.

Крестообразная дыра от удара, которую можно увидеть на фотографиях, могла быть образована развернутыми конструкциями в виде клинков (полос твёрдого материала с лезвием). Однако Hellfire R9X слишком велик, чтобы оставить такую маленькую дыру. И у ракеты 6 клинков, а не 4.

Возможным объяснением может быть то, что это уменьшенный вариант такого оружия. Это также подтверждается тем фактом, что израильские вооруженные силы постоянно экспериментируют с высокотехнологичной военной техникой.

В принципе, возникает вопрос, могла ли вообще такая маленькая ракета функционировать. Ей придется поразить объект очень точно, чтобы уничтожить цель. В данном случае это не сработало бы, потому что ракета, судя по всему, попала в машину перед водителем, а не через крышу прямо над ним.

Технически можно было бы достичь достаточно высокого уровня точности, но это было бы сложно. Например, возможно, ракета управлялась пилотом дистанционно с помощью камеры, аналогично барражирующим боеприпасам. Но при такой маленькой цели даже небольшая задержка в передаче данных может привести к тому, что цель будет упущена, особенно если она движется.

В качестве альтернативы искусственный интеллект может обеспечить точные попадания, отслеживая движение цели с помощью распознавания изображений и учитывая его при траектории полета. Известным технологическим решением может быть маркировка цели с помощью инфракрасного лазера либо с помощью наблюдательного дрона. Но возникает вопрос, почему предполагаемая ракета «мини-меч» не пробила крышу.

Также остается открытым вопрос, почему Израилю пришлось использовать такую кинетическую ракету в этой конкретной атаке. Обычные ракеты и крылатые ракеты использовались в дальнейших атаках на представителей «Хезболлы» в районе ливанской столицы Бейрута. Уничтожение именно этой цели с помощью ранее неизвестной ракеты кажется маловероятным.

В настоящее время нет изображения самой ракеты, что делает вероятной другую теорию. Это могла быть управляемая ракета, которая поразила цель, но не взорвалась, возможно, из-за неисправности. Крестообразная дыра от удара на лобовом стекле могла образоваться от хвостового оперения. Это могло бы объяснить, почему ракета или ее части не были видны на фотографиях: ее увезли для того, чтобы боевую боеголовку можно было взорвать контролируемым образом в безопасной среде.

Несколько оборонных компаний работают над небольшими управляемыми ракетами для самолетов и дронов. У турецкой компании Roketsan есть модель MAM-C диаметром всего 70 мм, в которой используется лазерная головка наведения.

У компании Northrop Grumman из США есть похожая система вооружения под названием Hatchet. Ракета имеет диаметр 61 мм, длину всего 33 см и вес 2,9 кг.

Возможно, Израиль намеренно удалил взрывчатку из боеголовки. Ранее армия использовала ракеты без взрывчатки, чтобы предупредить мирное население о предстоящих воздушных ударах. Об этом еще в 2021 году сообщало французское агентство печати AFP.

#технологии #оружие #израиль #ракеты #военная техника
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Для сопровождения российского Ил-38, ВВС США использовали F-16 в цветах ВКС РФ
+
По Северному морскому пути впервые в истории прошел контейнеровоз типа Panamax
4
Крупнейший производитель стали в Британии – 100-летний Tata Steel прекращает работу
3
КамАЗ готовится к производству своего нового тягача
+
НАСА: Утечки воздуха на МКС представляют собой «главную угрозу безопасности»
1
В РФ создали тяжелый дрон "Бердыш" – аналог "Бабы-Яги", но превосходящий украинский гексакоптер
3
Высотные дроны-перехватчики ВС РФ приступили к уничтожению дорогостоящих дронов-разведчиков ВСУ
13
Samsung старается, чтобы S25 Ultra был лучше новых iPhone
+
Производитель российских процессоров «Эльбрус» не выполнил госзаказ и перешёл под внешнее управление
11
Процессоры следующего поколения Snapdragon X2 уже тестируют
+
Успех Overwatch обернулся проблемами: ошибки руководства повлияли на разработку сиквела
+
Китай разрабатывает беспилотник с дальностью полета 200 км, который сможет добраться до Тайваня
+
Honor Magic V3 получил обновление MagicOS 8.0.1.173 с поддержкой личного перевода на русский
+
Китайская группа компаний UMG наладит производство китайских тракторов в России
1
Китайский 8-ядерный процессор Zhaoxin KX-7000 работает на уровне Intel Core i3-8100
+
Состоялся релиз qBittorrent 5.0: новые возможности и отказ от устаревших технологий
1
Самый масштабный железнодорожный проект Приволжья набирает обороты
1
Полковник Матвийчук: Есть высокий шанс что после освобождения Макеевки ВС РФ пойдут к Днепру
+
Лутбоксы в Overwatch появились случайно – разработчики не преследовали корыстных целей
+
Су-35 ВКС России напугал пилота американского F-16, отправленного на перехват Ту-95
4

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 28-29 сентября
2
Муки выбора видеокарты с ограниченным бюджетом для обновлённой Сounter-Strike 2
20
Как Chimbalix ненароком отобрал звание игрового линукса у Nobara Linux
23
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
45
Набор полезных и бесплатных программ для Windows на все случаи жизни, актуальный в 2024 году
7
Практика: восстанавливаем работоспособность Windows после сбоя или заражения вирусами в 2024 году
8
Bombie - игра в Telegram, за которую могут раздать жирный дроп
6
Собираем полный аналог PlayStation 5 Pro за 130 000р, для запуска эксклюзивов Sony в 4К@60 fps
7
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
40
Xbox на распутье - что ждёт игровую империю Microsoft
3

Сейчас обсуждают

Валерий Агапов
13:47
Прикольно, что дизов накидали тебе. Видимо и те и другие. Да нормальные ребята с юмором, они просто так веселятся и разгоняют сайт
AMD подробно рассказала о последних улучшениях в работе процессоров Zen 5 после старта продаж
Ибрагим Исмаилов
13:47
Потому что МММмммМММмммМММайнинг перестал быть актуальным.
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Sammi898989
13:45
Косарей 80 будет?
NZXT анонсировала материнскую плату N9 на базе чипсета AMD X870E
Картинка
13:43
Критика или популизм - как блогеры формируют мнение о PlayStation 5 Pro
Dimkovski
13:40
GTA VI когда на ПК выходит?
Критика или популизм - как блогеры формируют мнение о PlayStation 5 Pro
Картинка
13:39
Как мой знакомый решил сэкономить на покупке видеокарты GeForce RTX 4060, и что из этого вышло
nonses84
13:39
Какой толк от их сверх энергоэффективности? Лучше бы производительности добавили.
Qualcomm разрабатывает мощный чип Snapdragon SC8480XP для мобильных устройств
nonses84
13:29
То есть ети пиздюки бендеру признают, а его действия нет? Круто чё 🤦
Польша может заблокировать переговоры Украины по членству в ЕС на первом этапе
Ссу на рекламистов
13:21
Ценность твоих статей ровно 0. Почему? Да потому что все знают о твоей запущенной болезни мозга плюс крайняя болезненная форма сонибойства и лютая ненависть к хбоксу.С таким ядрёным коктейлем о какой ...
Критика или популизм - как блогеры формируют мнение о PlayStation 5 Pro
Александр Сечков
13:20
Сапфир Rx480 4Гб грелась 89-92 по ядру. Менял всё, обслуживал, но вот такая горячая штучка была.
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем