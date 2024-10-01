В настоящее время Израиль предпринимает массированные военные действия против «Хезболлы» в Ливане. Помимо обычных ракет и крылатых ракет, в атаке могло быть использовано секретное оружие. По крайней мере такой вывод можно сделать из фотографий автомобиля, ставшего объектом атаки. Данные изображения были опубликованы аккаунтом @clashreport на платформе X.
На лобовом стекле поврежденного автомобиля видна крестообразная дыра. Это заставляет некоторых экспертов сделать вывод, что при атаке была использована ракета «Меч».
Повреждения внутри автомобиля, например, на рулевом колесе и рычаге переключения передач, которые выглядят буквально прорезанными, также могут служить подтверждением этого предположения. Как минимум пострадал водитель, однако о его состоянии ничего не известно.
Ракета «Меч» впервые появилась в вооруженных силах США в 2021 году — официально она называется Hellfire R9X. Это ракета, которая не нейтрализует цель с помощью взрывчатки. Вместо этого непосредственно перед ударом разворачиваются «лезвия» в виде острых полос металла. Цель уничтожается либо прямым попаданием, либо за счет кинетической энергии, выделяющейся при попадании ракеты.
Из-за необычного функционала ракета, до сих пор официально засекреченная, имеет некоторые дополнительные обозначения. Американские СМИ описывают оружие как «бомбу, полную мечей», ЦРУ называет её «Летающий Гинсу (Ginsu)», в честь марки ножей, продававшихся через телемагазины в США в 70-х и 80-х годах. Её также иногда называют «бомбой ниндзя» (отсылка к тому, что ниндзи бросают острые металлические звёздочки).
Преимущество этого типа оружия очевидно: поскольку оно не требует взрывчатки, можно в значительной степени избежать побочного ущерба при атаке, если оно поразит нужную цель. Это сделано для того, чтобы не причинить вреда мирным жителям, оказавшимся рядом с целями.
Примерно в 2022 году Соединенные Штаты ликвидировали лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири с помощью ракеты «Меч», когда он находился на балконе своего дома. Он погиб, а дом пострадал минимально. Атака обычной ракетой разрушила бы большую часть здания и привела бы к гибели нескольких человек.
Крестообразная дыра от удара, которую можно увидеть на фотографиях, могла быть образована развернутыми конструкциями в виде клинков (полос твёрдого материала с лезвием). Однако Hellfire R9X слишком велик, чтобы оставить такую маленькую дыру. И у ракеты 6 клинков, а не 4.
Возможным объяснением может быть то, что это уменьшенный вариант такого оружия. Это также подтверждается тем фактом, что израильские вооруженные силы постоянно экспериментируют с высокотехнологичной военной техникой.
В принципе, возникает вопрос, могла ли вообще такая маленькая ракета функционировать. Ей придется поразить объект очень точно, чтобы уничтожить цель. В данном случае это не сработало бы, потому что ракета, судя по всему, попала в машину перед водителем, а не через крышу прямо над ним.
Технически можно было бы достичь достаточно высокого уровня точности, но это было бы сложно. Например, возможно, ракета управлялась пилотом дистанционно с помощью камеры, аналогично барражирующим боеприпасам. Но при такой маленькой цели даже небольшая задержка в передаче данных может привести к тому, что цель будет упущена, особенно если она движется.
В качестве альтернативы искусственный интеллект может обеспечить точные попадания, отслеживая движение цели с помощью распознавания изображений и учитывая его при траектории полета. Известным технологическим решением может быть маркировка цели с помощью инфракрасного лазера либо с помощью наблюдательного дрона. Но возникает вопрос, почему предполагаемая ракета «мини-меч» не пробила крышу.
Также остается открытым вопрос, почему Израилю пришлось использовать такую кинетическую ракету в этой конкретной атаке. Обычные ракеты и крылатые ракеты использовались в дальнейших атаках на представителей «Хезболлы» в районе ливанской столицы Бейрута. Уничтожение именно этой цели с помощью ранее неизвестной ракеты кажется маловероятным.
В настоящее время нет изображения самой ракеты, что делает вероятной другую теорию. Это могла быть управляемая ракета, которая поразила цель, но не взорвалась, возможно, из-за неисправности. Крестообразная дыра от удара на лобовом стекле могла образоваться от хвостового оперения. Это могло бы объяснить, почему ракета или ее части не были видны на фотографиях: ее увезли для того, чтобы боевую боеголовку можно было взорвать контролируемым образом в безопасной среде.
Несколько оборонных компаний работают над небольшими управляемыми ракетами для самолетов и дронов. У турецкой компании Roketsan есть модель MAM-C диаметром всего 70 мм, в которой используется лазерная головка наведения.
У компании Northrop Grumman из США есть похожая система вооружения под названием Hatchet. Ракета имеет диаметр 61 мм, длину всего 33 см и вес 2,9 кг.
Возможно, Израиль намеренно удалил взрывчатку из боеголовки. Ранее армия использовала ракеты без взрывчатки, чтобы предупредить мирное население о предстоящих воздушных ударах. Об этом еще в 2021 году сообщало французское агентство печати AFP.