В 80-х и 90-х годах у Nintendo была горячая линия, которая помогала геймерам добиться успеха в играх. В то время это был важный ресурс для пользователей, которые просто не знали, как проходить игры.

Nintendo Power Line, также известная как Nintendo Tip Line, была службой поддержки пользователей Nintendo в 1980-х и 1990-х годах. Геймеры могли позвонить на горячую линию, если не могли пройти игру, и получить консультацию по телефону.



Интернет тогда не был таким доступным и широко распространенным, как сегодня — просто просмотреть краткое руководство на YouTube было невозможно. Так что горячая линия Nintendo была одним из немногих способов получить помощь, если геймер не мог продвинуться в игре.

Владельцы Nintendo в США и Канаде были подключены к так называемому игровому консультанту, который не только знал все секреты и пасхалки в игре, но и давал советы, если кто-то не мог продвинуться в игре, например, на следующий уровень.

Некоторые пользователи форума Reddit помнят свое взаимодействие с горячей линией. Например, один пользователь сообщает, что звонил в Power Line вместе со своим отцом. В то время юному геймеру было шесть лет. Консультант помог найти плащ-невидимку в игре "The Legend of Zelda: A Link to the Past".

Другой игрок несколько часов не мог победить Короля Дидиди в "Kirby's Dream Land". Когда он позвонил на горячую линию Nintendo за помощью, эксперт рассказал, как справиться с этим персонажем.

Однако сотрудники не всегда могли помочь. Владелец Nintendo сообщает, что обратился за помощью с прохождением игры "Final Fantasy 6" — консультант был не особо осведомлен, а также случайно сообщил, что в игре есть два разных мира.

В 80-х и 90-х годах Power Line была полезным ресурсом для многих игроков. Однако с развитием и распространением интернета служба поддержки становилась все более неактуальной. Игроки обращались за помощью к другим геймерам на форумах, к онлайн-руководствам или даже к видеороликам. Тем не менее, Nintendo Power Line остается захватывающей частью истории видеоигр, которая помогла многим геймерам посредством личного общения.