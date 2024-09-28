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kosmos_news
ВВС Нидерландов официально сняли с вооружения последние истребители-бомбардировщики F-16
За последние 45 лет разбилось 36 самолетов F-16, погибли 15 пилотов.

До недавнего времени на вооружении Королевских ВВС Нидерландов имелось 42 истребителя-бомбардировщика F-16, из которых 24 находились в полной боевой готовности. И они должны были оставаться в строю до тех пор, пока закупленные F-35A не смогут выполнять все задачи, которые выполняли до этого F-16. Но это был лишь вопрос времени.
Фото: Министерство обороны Нидерландов
Пять лет назад ВВС получили первые из 52 единиц F-35A, заказанных у американского производителя Lockheed-Martin. 26 сентября ВВС объявили о полной боевой готовности полученных 40 самолетов F-35A. С тех пор оставалось только попрощаться с F-16, самолетом, который эксплуатировался с 1979 года.


«Сегодня днем ВВС официально попрощались с этим легендарным самолетом», — сообщило министерство обороны Нидерландов в пресс-релизе, опубликованном 27 сентября.

Министерство обороны напомнило, что ВВС использовали не менее 213 единиц F-16 для обеспечения защиты воздушного пространства Бенилюкса и для участия в ядерном сдерживании в рамках партнерства с НАТО. Также эти истребители-бомбардировщики также использовались для операций в других странах, например, в бывшей Югославии, в Афганистане (операция «Несокрушимая свобода»), в Ливии (операция «Единый защитник»), в Сирии и Палестине (операция «Непоколебимая решимость»).

На них была возложена и другая, нестандартная задача: наблюдение за дамбами с помощью своих инфракрасных датчиков, которые позволяли увидеть, насыщены ли они водой. Напомним, эти работы важны для Нидерландов, четверть территории которых расположена ниже уровня моря.

За последние 45 лет парк F-16 не избежал аварий. Всего ВВС потеряли 36 самолетов, погибли 15 пилотов.

Первоначально Нидерланды планировали перепродать свои последние F-16 американской частной военной компании Draken International. Но ситуация на Украине изменила эти планы. Из оставшихся 42 самолетов 18 должны присоединиться к Европейскому учебному центру F-16 (EFTC), созданному в Румынии, а 24 будут переданы ВВС Украины.

#авиация #f-16 #истребители #самолеты #нидерланды #ввс
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