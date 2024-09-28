Космическая компания ispace доставит на Луну красный игрушечный домик в этом году.

25 лет назад шведскому художнику Микаэлю Генбергу пришла в голову идея установить на Луне небольшой красный игрушечный домик. Теперь его идея может воплотиться в реальность.

Визуализация арт-проектаЭто небольшое сооружение уже объездило весь мир. Домик уже побывал на Великой Китайской стене и даже был доставлен шведским астронавтом Кристером Фуглесангом на Международную космическую станцию (МКС).



«Возможно, первый дом на Луне может символизировать вечное стремление жизни к выживанию и развитию, предложить уникальный взгляд на существование и направить наш взгляд на Землю», — пояснил художник.



«Эта арт-акция соответствует нашему видению продления человеческой жизни в космосе и создания устойчивого будущего», — сказал Жюльен-Александр Ламами, генеральный директор компании ispace Europe, которая будет осуществлять транспортировку игрушечного домика.

Подготовка к транспортировке домика уже идет. Фото: ispace

Крошечный домик может быть доставлен на Луну этой зимой японской космической компанией ispace в рамках предстоящей лунной миссии. Запуск Hakuto-R Mission 2 запланирован не ранее декабря 2024 года. Корабль позволяет клиентам доставлять различные грузы на Луну.

Корабль Resilience должен прибыть в северное полушарие Луны. С места приземления игрушечный дом затем доставляется в выбранное место микровездеходом Tenacious вместе с другой полезной нагрузкой, такой как система электролиза воды, модуль производства продуктов питания и измерительный зонд. Ровер будет исследовать Луну с помощью специальной камеры и связываться с Землей через посадочный модуль, откуда также будет управляться.

Генберг реализует свои планы не в одиночку. В течение 3 лет существует ассоциация из 100 человек из различных областей, таких как искусство, космические путешествия и бизнес, которые объединились, чтобы воплотить видение художника в реальность.