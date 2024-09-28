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kosmos_news
Defence24: Новый учебно-боевой самолет Як-130М может стать преемником Су-25
В ходе форума "Армия-2024" в подмосковной Кубинке, Иркутский авиационный завод представил новую версию учебно-боевого самолета Як-130М.

Согласно официальной позиции армии РФ, новый, усовершенствованный Як-130 является ответом на спрос экспортных рынков. Портал Defence24 (defence24.pl) написал, что новая версия учебно-боевого самолета Як-130М может стать преемником Су-25.
Фото: Як-130
На данный момент Як-130 относительно хорошо продается по всему миру. По меньшей мере две единицы отправились в Иран, четыре из шести заказанных - в Лаос, 18 - в Мьянму, 12 - во Вьетнам, 12 - в Беларусь, 16 - в Бангладеш и 16 - в Алжир. Более 120 из них поступили в состав учебной авиации в РФ, где заменяют чехословацкие "Альбатросы".

Поэтому интерес к Як-130 очень большой, хотя надо признать, что некоторые страны - Азербайджан и Туркменистан - предпочли выбрать вместо него визуально похожий, но западный, М-346 "Мастер".

Як-130М оснастят РЛС с антенной решеткой активного электронного сканирования БРЛС-130Р, что повышает его возможности поражения наземных и воздушных целей, а также расширяет варианты вооружения. Также добавлены новый электрооптический датчик СОЛТ-130К, обеспечивающий лазерный захват целей, новые системы связи и самообороны (С130).


Также на борту будет установлена система электродистанционного управления, которая улучшит маневренность и устойчивость в полете на малых высотах. А изменения, внесенные в двигатели, будут способствовать улучшению летных характеристик.


В начале 2017 года Россия официально прекратила производство боевых самолетов Су-25. Ранее в 2012 году было принято решение о замене Су-25 самолетом нового типа с 2020 года, при этом не на базе Як-130. В то время утверждалось, что Яки менее устойчивы к атакам с земли в отличие от Су-25, который даже называли летающим танком. 

Позже позиция по преемнику Су-25 изменилась. Например, в 2017 году при объявлении об «окончании производства» Су-25 было заявлено, что их модернизация продолжится, но на смену им, в конечном итоге, придет боевая версия Як-130. 

Портал Defence24 пишет, что армия РФ хочет заменить Су-25 боевыми беспилотниками, но единственная подобная система — «Орион» — разрабатывается в небольшом количестве.

Появление Як-130М может стать сигналом о том, что такие самолеты заменят Су-25. Его конструкция может компенсировать недостаток брони за счет приспособления для перевозки высокоточных боеприпасов большой дальности. 

Нынешняя версия Як-130 могла нести до трех тонн вооружения на девяти точках подвески, а в случае с Су-25 — 4,5 тонны на 11 точках подвески. У Як-130 также меньший радиус действия: 550 против 750 км.

Армии, возможно, придется искать готовые решения, которые можно будет просто внедрить в производство. Также не исключено, заключает портал Defence24, что армия полностью откажется от штурмовиков. В настоящее время это глобальная тенденция, и роль таких машин, как Су-25 или A-10 Thunderbolt, берут на себя дроны и многоцелевые самолеты.

#россия #армия #авиация #самолеты #су-25 #як-130м
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