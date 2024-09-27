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kosmos_news
Суд ЕС отклонил апелляцию польской компании Orlen в отношении своего решения по поводу «Газпрома»
В четверг, 26 сентября, Суд ЕС отклонил апелляцию, поданную Orlen по делу в отношении «Газпрома». Европейская комиссия поступила правильно, когда в 2015 году приняла позицию российской компании отказаться от несправедливой ценовой политики по отношению к странам ЕС.

В 2011–2015 годах ЕС принял меры в отношении рынков природного газа в Центральной и Восточной Европе, в том числе инициировал расследование против «Газпрома». Речь шла о поставках газа в восемь стран-членов ЕС — Болгарию, Чехию, Эстонию, Литву, Латвию, Польшу, Словакию и Венгрию.


В апреле 2015 года Еврокомиссия направила «Газпрому» письмо, обвинив его в злоупотреблении доминирующим положением на оптовом рынке поставок газа в этих странах.

По данным комиссии, компания ввела территориальные ограничения в контрактах на поставку газа, заключаемых с оптовиками и некоторыми промышленными потребителями. Якобы эти ограничения позволили российской компании осуществлять несправедливое ценообразование в ЕС.

По данным ЕК, «Газпром» также обусловил поставки газа в Болгарию и Польшу получением от оптовиков определенных гарантий относительно газотранспортной инфраструктуры. Речь шла, среди прочего, о согласии PGNiG на усиление контроля со стороны «Газпрома» над управлением инвестициями на польском участке газопровода «Ямал», одного из основных транзитных газопроводов в Польше.

В ответ на обвинения ЕК «Газпром» представил официальный проект обязательств по изменению этой практики, который Комиссия приняла. Так завершилось судебное разбирательство против российской компании.

PGNiG, недовольная решением ЕК, подала жалобу в Генеральный суд ЕС на решение ЕС. 2 февраля 2022 года Генеральный суд Евросоюза отклонил жалобу, посчитав, что в решении ЕС не было процессуальных или существенных ошибок. PGNiG обжаловала решение Генерального суда ЕС в вышестоящей инстанции суда.

В решении, вынесенном в четверг, 26 сентября, Суд ЕС отклонил апелляцию, поданную компанией Orlen, которая взяла на себя управление PGNiG в 2022 году, как необоснованную. (Orlen — польская нефтеперерабатывающая компания, крупнейшая в стране.)

Суд заявил, среди прочего, что Orlen не продемонстрировала, что Комиссия допустила ошибку в решении относительно «Газпрома».

Суд также установил, что — вопреки утверждениям Orlen — при вынесении оспариваемого решения ЕК должным образом приняла во внимание и соблюдала принцип энергетической солидарности, стремясь реализовать, среди прочего, обеспечение свободного трансграничного потока газа и обеспечение того, чтобы цены на это сырье в странах Центральной и Восточной Европы не отличались от цен западноевропейских конкурентов.

#европа #газ #газпром
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