Президент Украины Владимир Зеленский обвинил РФ в использовании китайских спутников для наблюдения за украинскими АЭС. По его мнению, эти действия подтверждают планы возможных атак.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия использует китайские спутники и фотографирует детали объектов атомных электростанций. По его словам, существует высокая вероятность того, что они будут атакованы. Обвинения украинского президента в адрес России были высказаны во время одного из его последних интервью.







Он не уточнил, используются для этой цели коммерческие спутники или государственные космические системы. Стоит отметить, что буквально днем ранее министр иностранных дел сказал, что, по данным украинской разведки, Кремль готовит удары по критически важным для Украины объектам атомной энергетики перед зимой. Однако некоторые эксперты полагают, что это маловероятно. Также в словах руководства Украины есть много несоответствий.

Дело в том, что Россия имела возможность использовать спутниковые данные Китая ещё с самого начала СВО. В 2022 году лидеры обеих стран подписали соглашение о сотрудничестве в области навигационных спутниковых систем Beidou и ГЛОНАСС. Взаимодополняемость систем призвана обеспечить большую точность и надежность, прежде всего в контексте предоставления услуг, зарезервированных для государственных учреждений.

В случае мониторинга АЭС в соглашении о партнерстве между КНР и Россией не были прописаны принципы, определяющие сотрудничество в этой области. Однако это не означает, что Кремль не пользуется услугами китайских спутников.

В апреле этого года Bloomberg со ссылкой на собственные источники в администрации США сообщил, что американцы предупредили своих союзников об усилении военной поддержки России со стороны Поднебесной, включая, среди прочего, дополнительную технологическую и разведывательную поддержку в области обмена спутниковыми изображениями.