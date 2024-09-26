Google обвиняет Microsoft в антиконкурентной практике в облачном бизнесе: сейчас предстоит антимонопольное расследование.

Спор между Google и Microsoft приводит к жалобе в Комиссию ЕС в Брюсселе: гигант поисковых систем обвиняет Microsoft в использовании своего доминирующего положения на рынке программного обеспечения. Облачный бизнес Microsoft — главная претензия Google.







За последние годы две американские крупные технологические компании несколько раз конфликтовали друг с другом. Например, около десяти лет назад Microsoft обвинила своего конкурента Google в неправомерном использовании пользовательских данных. В рамках рекламной кампании Microsoft представила свои продукты как более безопасную для конфиденциальности альтернативу.

Между двумя конкурентами было много споров. На этот раз все серьезно: Google обратилась в Комиссию ЕС и своей жалобой пытается разрушить предполагаемую монополию Microsoft. Обвинение: разработчик аппаратного и программного обеспечения использует свою «монополию» на рынке программного обеспечения, чтобы привязать B2B-клиентов к собственной облачной платформе Azure.

Проблемы касаются и Windows Server. В принципе, компании могут использовать серверную операционную систему для различных IT-услуг, будь то веб-хостинг, передача данных или облачные вычисления. Когда дело доходит до серверного бизнеса, Microsoft является одним из крупнейших поставщиков Windows. Само по себе это не проблема. Раньше компании могли запускать Windows Server на любом оборудовании или облачной платформе. Сегодня это сделать уже не так просто.

По словам главы Google Cloud Амита Завери, в последние годы Microsoft ввела строгие ограничения, которые заставляют клиентов платить высокую комиссию, если они используют облачную платформу Azure. Если клиенты настаивают на использовании конкурирующих платформ, с них будет взиматься дополнительная плата в размере до 400 процентов, цитирует Financial Times письмо Google в антимонопольные органы.

Поисковый гигант предполагает, что европейские компании понесут дополнительные расходы в размере до одного миллиарда евро в год. Для Google это явное нарушение законодательства ЕС.

По словам менеджера Google Завери, прежде чем Google подала жалобу, с Microsoft пытались провести переговоры. Обе компании не пришли к согласию по этому вопросу. Сообщается, что производитель программного обеспечения заключил соглашения о снижении цен лишь с небольшим количеством европейских компаний.

По данным американского института маркетинговых исследований Synergy Research, доля облачного сервиса Microsoft Azure на мировом рынке составляет 23 процента, а облачный сервер Amazon AWS является лидером рынка с долей 32 процента. Облачная инфраструктура Google занимает лишь 12 процентов рынка.

Конкуренция между Microsoft и Google, вероятно, будет продолжать расти. В конце концов, облачные технологии являются частью основного бизнеса обеих компаний и станут еще более важными в продвижении приложений на основе искусственного интеллекта.