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kosmos_news
Стало известно, почему на истребителях РФ размещают покрышки — чтобы обмануть системы наведения
Эксперт Министерства обороны США объясняет: эта мера призвана обмануть датчики крылатых ракет.

Российские военные «прячут» свои истребители под покрышками. Эта тактика, впервые появившаяся в прошлом году, используется, чтобы сбить с толку нацеливание современных ракет.
Российский Су-34 под покрышками. Фото: Telegram/Fighterbomber 
Об этом в прямом эфире на Youtube-канале Center for Strategic & International Studies заявила Шайлер Мур, первый технический директор Центрального командования США.


«Если вы разместите покрышки на крыльях истребителя, многие датчики с трудом смогут распознавать, что это самолет», — говорит она.

Ранее предполагалось, что покрышки могут обеспечить дополнительную защиту от дронов-камикадзе. Однако такая защита маловероятна, поскольку не все части самолета были закрыты покрышками. Сомнительно также, что покрышки существенно смягчают взрыв дрона-камикадзе.

Эта тактика была впервые обнаружена в прошлом году, когда на аэродроме было замечено несколько самолетов с покрышками на корпусе. Защищён был не только один истребитель-бомбардировщик Су-34, но и несколько дальних бомбардировщиков, таких как Ту-95 и Ту-160.

Однако уже тогда подозревали, что эта мера призвана обмануть датчики крылатых ракет. По словам Мур, современные ракеты, такие как Storm Shadow, оснащены системами наведения, которые сравнивают изображение цели с предустановленной базой данных.

По мнению Мур, такие поисковые системы ИИ в будущем необходимо будет обучить, чтобы максимально гибко реагировать на подобные меры. Поскольку для обучения чему-то новому ИИ необходимо обучать с использованием соответствующих наборов данных, такие корректировки занимают соответственно много времени. Кроме того, весь процесс обучения ИИ начался бы заново, если бы на самолеты вместо покрышек разместили что-нибудь еще. 

Сбить с толку системы самонаведения противника — обычная военная тактика. Россия также использует метод камуфляжа времен Второй мировой войны, чтобы защитить свои наиболее ценные военные корабли от атак. Носовая и кормовая части «Адмирала Эссена» (второй фрегат проекта 11356Р, состоящий на вооружении Черноморского флота ВС России) были закрашены темной краской, чтобы визуально уменьшить корабль. С высоты птичьего полета темная часть корабля сливается с темно-синим морем.

Уловка «уменьшения» военного корабля в последние десятилетия не применялась, но была распространенным средством обмана противника во время Второй мировой войны. Подобный камуфляж использовал и флагман ВМС Германии KMS Bismarck.
KMS Bismarck. Фото: США Военно-морской исторический центр

#искусственный интеллект #оружие #авиация #ракеты #истребители #военная техника
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