Благодаря недавно разработанному генератору устройства и датчики могли работать в море без прямого источника питания.

Южнокорейские исследователи разработали «сборщик энергии» или генератор, который получает электроэнергию из источников энергии, которые обычно не используются. Для этого генератор использует движение ионов натрия в морской воде.



Устройство, разработанное Корейским институтом машин и материалов (KIMM), использует углеродные нанотрубки и специально обработанный оксид графена в качестве катода и анода, а также морскую воду в качестве электролита. Таким образом, генератор устроен аналогично батарее или гальваническому элементу.

Из-за свойств материала положительно заряженные ионы натрия в морской воде собираются ближе к аноду, а отрицательные – ближе к катоду. Это создает разность потенциалов, то есть электрическое напряжение.

Генератор корейских исследователей имеет то преимущество, что работает непрерывно.

Исследовательская группа за работой. Фото: KIMM До сих пор таким сборщикам энергии требовался внешний источник энергии для поддержания движения воды и, таким образом, обеспечения непрерывной работы. Учитывая технологию южнокорейских исследователей, в этом нет необходимости.

«Эта технология обеспечивает непрерывную самозарядку, поэтому ее можно использовать без внешнего питания», — говорит ведущий исследователь Хён Сын Мин.

Недавно разработанный генератор имеет плотность мощности почти 25 милливатт на кубический сантиметр, что делает его пригодным для небольших устройств, таких как датчики. Их можно будет сбросить в море для измерения таких факторов окружающей среды, как температура или насыщение кислородом.

По мнению исследовательской группы, если соединить несколько генераторов вместе, можно генерировать больше энергии.