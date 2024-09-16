Подобное вооружение устанавливалось еще в начале прошлого века, когда подводные лодки перемещались по воде в течение длительного времени.

Российская подводная лодка класса «Лада» Б-587 «Великие Луки» в настоящее время находится в Балтийском море. Стало известно о необычном вооружении субмарины. На башне подводной лодки установлен 12,7-мм пулемет. Это конструктивное решение напоминает начало эры подводного флота более 100 лет назад.

Пулемет установлен в верхней части башни возле люка

Установка пулемета на «Великих Луках» не планировалось. Подлодка была дооснащена этим оружием, предположительно, для защиты субмарины от катеров-дронов.



Катера с дистанционным управлением, оснащенные взрывчаткой, являются простым, недорогим и эффективным средством нападения на военные корабли.

Вероятность того, что подводная лодка в Балтийском море будет атакована таким оружием, крайне мала. Однако российский ВМФ, похоже, считает, что его подводным лодкам необходимы дополнительные меры защиты, когда они не погружены в воду.

Пулемет может поразить как катера-дроны, так и небольшие воздушные дроны, когда подводная лодка всплывет. В Первую мировую войну подводные лодки преимущественно плавали над поверхностью воды и тоже были оснащены пулеметами.

Время погружения первых подводных лодок составляло всего несколько часов; обычно они погружались под воду только для атак. В остальное время судно было уязвимо для атак в надводном положении, поэтому помимо торпед и мин было вооружено еще и пушкой. Орудия также были удобны, поскольку в то время торпеды были крайне ненадежны, поэтому атаки с надводных поверхностей были довольно обычным явлением.

Класс «Лада», также известный как проект 667 «Лада», состоит из трех введенных в эксплуатацию подводных лодок — «Санкт-Петербург», «Кронштадт» и «Великие Луки».



