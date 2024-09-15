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kosmos_news
Оборонная компания BAE представила автономный робот-танк ATLAS с 25-мм пушкой
8-колесная автономная машина предназначена для борьбы с противником и поддержки войск.

Если верить видениям крупных оборонных компаний, то скоро почти каждая крупная единица техники будет беспилотной. Однако пройдет еще много времени, прежде чем основные боевые танки, истребители-невидимки и корветы начнут двигаться без экипажа.
ATLAS. Фото: BAE Systems
В качестве промежуточного решения ведутся работы над боевой роботизированной техникой, которая будет сражаться бок о бок с людьми — для самолетов концепция называется Loyal Wingman («Верный ведомый»). 

Оборонная компания BAE теперь хочет реализовать эту концепцию для наземных войск и представила «боевого ведомого» ATLAS.

Полное название беспилотной машины — Autonomous Tactical Light Armor System (ATLAS) Collaborative Combat Variant (CCV). Примерный перевод: автономная тактическая система легких танков в варианте для совместных боевых действий.

BAE полагает, что ATLAS будет сражаться вместе с людьми. Частично он мог брать на себя задачи бронетранспортера. 

ATLAS не предназначен для перевозки войск. Но он мог, как и M2 Bradley, обеспечивать прикрытие наступающей пехоты. Он также имеет несколько складских помещений для снабжения сражающихся на фронте солдат боеприпасами, топливом или продовольствием.

В качестве боевого ведомого ATLAS должен вписываться в танковые группы. Там он может взять на себя фланговую защиту, проводить отвлекающие атаки.

BAE обещает, что по мобильности ATLAS будет конкурировать с гусеничными и колесными основными боевыми танками. Он также имеет 8 колес с полным приводом. При необходимости он может двигаться по диагонали или вбок. Это помогает избегать препятствий в узких пространствах.

Еще одно назначение ATLAS — разведка. Он предназначен для обнаружения позиций или боевых порядков противника, пока войска ждут на безопасном расстоянии. Он оснащен датчиками на 360 градусов, обычными камерами, тепловизионными камерами и микрофонами для обнаружения источников звука. ATLAS может выполнять роль наблюдателя для координации артиллерийского огня или обозначения целей для ударов с воздуха.
ATLAS. Фото: BAE Systems
ATLAS вооружен M242 Bushmaster. Это пулемет калибра 25 мм. Он широко используется силами НАТО и в основном применяется на бронетранспортерах, а также на кораблях.
Скорострельность составляет 200 выстрелов в минуту. BAE заявляет, что эффективная дальность стрельбы M242 на ATLAS составляет 2500 метров. За счет полной стабилизации пушки можно достичь высокого уровня точности при стрельбе во время движения.

ATLAS может переключаться между двумя типами боеприпасов и имеет 260 патронов. В зависимости от ситуации можно выбирать между бронебойными и фугасными боеприпасами.
M242 Bushmaster от ATLAS. Фото: BAE Systems
M242 Bushmasterне предназначена для борьбы с боевыми танками, поэтому ATLAS, вероятно, не сможет повредить российские Т-90 или китайские Type 99 на поле боя. Он был разработан для использования против легкобронированной техники и вертолетов.

BAE подчеркивает, что орудие имеет угол поворота вверх на 70 градусов. Это означает, что ATLAS может использоваться для противовоздушной обороны и борьбы с дронами-камикадзе. 

Также возможно вооружение 120-мм минометной системой. Это позволяет ATLAS обеспечивать непрямую огневую поддержку, например, атаковать цели за холмами, домами или в траншеях. В сочетании с танковой группой он может стать своего рода мини-артиллерией, что расширяет тактические возможности и обеспечивает более быструю огневую поддержку, чем если бы ее приходилось запрашивать по рации.

Чтобы ATLAS мог выполнять все эти задачи, он обладает высокой степенью автономности. Человек дает ATLAS команду, которая затем выполняется автономно. ATLAS самостоятельно планирует необходимый маршрут, обнаруживает препятствия и реагирует на них в режиме реального времени.

Объекты и угрозы распознаются и классифицируются. ATLAS обеспечивает автоматическое прицеливание из пушки. Только использование оружия должно быть одобрено человеком. Для этого нет технических причин, а скорее этические: некоторые армии до сих пор сомневаются в том, что роботы самостоятельно решают, когда и каких людей убивать.

При необходимости ATLAS должен получать приказы не только из штаба, но и непосредственно от людей в боевой группе.
ATLAS в сочетании с боевыми танками. Фото: BAE Systems
По мнению BAE, ATLAS сможет работать не только с людьми, но и с другими машинами. Это позволяет осуществлять групповые атаки, при которых несколько ATLAS атакуют цель вместе. Также можно устраивать засады: группа машин ATLAS активируется, когда враги достигают определенной точки на дороге.

Вес указан как 10 тонн, однако сведений о запасе хода дизельного привода нет. Данных о точных размерах также нет. По данным BAE, ATLAS помещается в 20-футовый контейнер ISO. Они имеют внутренние размеры 5,9 х 2,35 х 2,38 метра. Это делает ATLAS компактным и достаточно легким, чтобы его можно было транспортировать транспортными самолетами, такими как C-130 Hercules.

Как это обычно бывает у производителей оружия, четкой информации о цене также нет. BAE называет ATLAS «рентабельным». Поскольку для машины не требуется экипаж снижены общие эксплуатационные расходы.

Чтобы убедить купить технику армии по всему миру, ATLAS, вероятно, должен быть дешевле нынешней боевой машины пехоты. В настоящее время M2 Bradley стоит в США около 4,1 миллиона долларов каждый. Современная боевая машина пехоты Puma немецкого Бундесвера, которую уже много лет критикуют из-за высокой стоимости, имеет цену за единицу около 17 миллионов евро.

У ATLAS есть конкуренты. Армия США испытывает автономный робот-танк Ripsaw M5 с цепным приводом, который, помимо прочего, может быть оснащен 30-мм автоматической пушкой.

Milrem Type X, в котором используется дизельный гибридный привод, может быть оснащен автопушками калибра от 25 до 50 мм или пусковой установкой для барражирующих боеприпасов (дронов-камикадзе).

#военная техника #танк #atlas #bae systems
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