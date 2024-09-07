У крупнейшей в мире поисковой системы, очевидно, есть проблемы с поколением Z (поколения людей, родившихся примерно с 1997 по 2012 год).

Google — одна из немногих компаний, которой удалось сделать свой бренд широко используемым в повседневной речи. Уже много лет люди не говорят, что ищут что-то в интернете, а просто «гуглят». Глагол «гуглить» был даже включен в некоторые словари еще в 2004 году — ровно 20 лет назад.







Однако среди молодого поколения интерес к Google снижается. Новое исследование Bernstein Research показывает, что сегодня подростки и молодые люди чаще именно «ищут» информацию в интернете, а не «гуглят». Об этом сообщает Business Insider.

В центре внимания исследования было поколение Z, определяемое как люди, родившиеся в период с 1997 по 2012 год. Когда люди этого возраста ищут что-то в интернете, Google больше не является приоритетным поисковиком. Вместо этого эта возрастная группа с большей вероятностью обратится к TikTok.

Когда влиятельные лица (так называемые инфлюенсеры) знакомят их с новым продуктом, молодежь не ищет его в Google. Вместо этого они переходят непосредственно на приложение или сайт этого бренда, объяснили аналитики.

Поколение Z становится все более важным в качестве целевой группы для компаний. Тот факт, что слово «гуглить», очевидно, исчезает из повседневного употребления, считается проблемой для компании, учитывая важность самого главного продукта Google.