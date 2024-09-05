Большинство водителей убеждены, что ремонт электромобилей обходится дороже, чем ремонт авто с двигателем внутреннего сгорания. Таков результат опроса 1000 автовладельцев, который провела компания DEKRA совместно с институтом маркетинговых исследований Ipsos.
56 процентов опрошенных считают, что ремонт электромобиля существенно дороже. 30 процентов заявили, что затраты на оба типа транспортных средств примерно одинаковы, и только 14 процентов заявили, что затраты на ремонт электромобиля ниже, чем ремонт авто с двигателем внутреннего сгорания.
DEKRA хотела знать не только то, во что верят автовладельцы, но и то, как на самом деле выглядит ситуация. Для этого они просмотрели в общей сложности 200 000 отчетов о ремонтах машин. Этот анализ показал, что в среднем затраты на ремонт электромобилей на самом деле немного выше.
Однако, как это часто бывает, результаты исследования не совсем корректны. Потому что электромобили — это более молодое поколение автомобилей с большим количеством встроенной электроники, которая, как правило, чаще нуждается в ремонте. Необходим, например, ремонт дорогостоящих комплектующих, таких как система помощи при вождении и многочисленные встроенные датчики. Но это также относится и к машинам с двигателем внутреннего сгорания нового поколения.
По этой причине DEKRA рассматривала только автомобили старше 3 лет.
«В результате средние затраты на ремонт электромобилей на 10 процентов выше. Речь ни в коем случае не идет о разнице в 30 или 40 процентов, о которой всегда говорят в автомобильной промышленности», — заявил 2 сентября в пресс-релизе Бернд Грюдингер, член руководства DEKRA.
По мнению DEKRA, существует несколько причин разницы в стоимости ремонта. Мастерские часто взимают более высокие почасовые ставки при ремонте электромобилей, поскольку механикам требуется дополнительное обучение. В определенных случаях электромобили также требуют дополнительных работ, например, обесточивания автомобиля. При сопоставимых повреждениях затраты на ремонт будут несколько выше.
«Если требуется замена бампера, тип привода не играет решающей роли. Но если, например, аккумуляторная батарея электромобиля повреждена, это, конечно, серьезно повлияет на стоимость ремонта», — объясняет Грюдингер.