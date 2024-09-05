Затраты на ремонт электромобилей на самом деле немного выше, выяснила компания DEKA, проанализировав 2000 отчетов.

Большинство водителей убеждены, что ремонт электромобилей обходится дороже, чем ремонт авто с двигателем внутреннего сгорания. Таков результат опроса 1000 автовладельцев, который провела компания DEKRA совместно с институтом маркетинговых исследований Ipsos.



56 процентов опрошенных считают, что ремонт электромобиля существенно дороже. 30 процентов заявили, что затраты на оба типа транспортных средств примерно одинаковы, и только 14 процентов заявили, что затраты на ремонт электромобиля ниже, чем ремонт авто с двигателем внутреннего сгорания.

DEKRA хотела знать не только то, во что верят автовладельцы, но и то, как на самом деле выглядит ситуация. Для этого они просмотрели в общей сложности 200 000 отчетов о ремонтах машин. Этот анализ показал, что в среднем затраты на ремонт электромобилей на самом деле немного выше.

Однако, как это часто бывает, результаты исследования не совсем корректны. Потому что электромобили — это более молодое поколение автомобилей с большим количеством встроенной электроники, которая, как правило, чаще нуждается в ремонте. Необходим, например, ремонт дорогостоящих комплектующих, таких как система помощи при вождении и многочисленные встроенные датчики. Но это также относится и к машинам с двигателем внутреннего сгорания нового поколения.

По этой причине DEKRA рассматривала только автомобили старше 3 лет.





«В результате средние затраты на ремонт электромобилей на 10 процентов выше. Речь ни в коем случае не идет о разнице в 30 или 40 процентов, о которой всегда говорят в автомобильной промышленности», — заявил 2 сентября в пресс-релизе Бернд Грюдингер, член руководства DEKRA.

По мнению DEKRA, существует несколько причин разницы в стоимости ремонта. Мастерские часто взимают более высокие почасовые ставки при ремонте электромобилей, поскольку механикам требуется дополнительное обучение. В определенных случаях электромобили также требуют дополнительных работ, например, обесточивания автомобиля. При сопоставимых повреждениях затраты на ремонт будут несколько выше.