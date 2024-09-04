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kosmos_news
В Польше собираются модернизировать единственный ядерный реактор «Мария»
Модернизации атомного реактора «Мария» обеспечит его эксплуатацию после 2027 года.

Передача полномочий по курированию программы модернизации польского атомного исследовательского реактора «Мария» (пол. Maria) от Минклимата и экологии Минпромторгу предусмотрена в проекте постановления Совмина, предположения которого были опубликованы 2 сентября в списке законодательных актов.
Фото: www.gov.pl / Национальное агентство по атомной энергии
Исследовательский ядерный реактор «Мария» — единственный действующий ядерный реактор в Польше. Его мощность составляет 30 МВт. Строительство началось в июне 1970 года. Реактор был запущен в декабре 1974 года в тогдашнем Институте ядерных исследований в Отвоцке-Сверке под Варшавой. Реактор используется, среди прочего, для производства радиоизотопов, материально-технологических исследований, а также физических исследований.

Предлагаемое постановление призвано устранить расхождения между постановлением от 20 июня 2023 года о программе модернизации атомного реактора «Мария», обеспечивающей его эксплуатацию после 2027 года, и ситуацией, сложившейся в результате вступления в силу с 1 июля 2024 года этого соглашения. 

Таким образом будет также обеспечена согласованность в финансировании программы в соответствии с распоряжением премьер-министра о перераспределении запланированных доходов и расходов бюджета.

#польша #энергетика #ядерный реактор
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