Модернизации атомного реактора «Мария» обеспечит его эксплуатацию после 2027 года.

Передача полномочий по курированию программы модернизации польского атомного исследовательского реактора «Мария» (пол. Maria) от Минклимата и экологии Минпромторгу предусмотрена в проекте постановления Совмина, предположения которого были опубликованы 2 сентября в списке законодательных актов.

Фото: www.gov.pl / Национальное агентство по атомной энергии

Исследовательский ядерный реактор «Мария» — единственный действующий ядерный реактор в Польше. Его мощность составляет 30 МВт. Строительство началось в июне 1970 года. Реактор был запущен в декабре 1974 года в тогдашнем Институте ядерных исследований в Отвоцке-Сверке под Варшавой. Реактор используется, среди прочего, для производства радиоизотопов, материально-технологических исследований, а также физических исследований.

Предлагаемое постановление призвано устранить расхождения между постановлением от 20 июня 2023 года о программе модернизации атомного реактора «Мария», обеспечивающей его эксплуатацию после 2027 года, и ситуацией, сложившейся в результате вступления в силу с 1 июля 2024 года этого соглашения.

Таким образом будет также обеспечена согласованность в финансировании программы в соответствии с распоряжением премьер-министра о перераспределении запланированных доходов и расходов бюджета.