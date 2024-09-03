Приобретение вертолетов планировалось завершить в 2025 году.

В 2022 году Министерство обороны Великобритании запустило процедуру закупки около сорока новых многоцелевых средних транспортных вертолетов в рамках программы NMH. Планировалось заменить 23 вертолета Puma HC2 и три Bell 412 из Королевских ВВС, а также пять Bell 212 и шесть Dauphin II из армейского авиационного корпуса. Сумма тендера тогда оценивалась в £1 миллиард (или примерно $1,3 миллиарда).







Это приобретение тогда рассматривалось как срочное, поскольку предполагалось, что оно будет завершено в 2025 году. Кроме того, замена четырех типов вертолетов одной моделью даст Объединенному вертолетному командованию большую оперативную гибкость за счет объединения экипажей и обучения, а также в плане рационализации технического обслуживания.

Четыре кандидата заявили о своей заинтересованности в тендере, который тогда готовился: Boeing (MH-139 Grey Wolf), Leonardo (AW149), Airbus Helicopters UK (H175M) и Lockheed-Martin UK (S-70M Black Hawk).

Затем, вопреки всем ожиданиям, Boeing решил выйти из тендера. В феврале прошлого года министерство обороны направило «приглашение к переговорам» трем оставшимся производителям вертолетов.

Airbus Helicopters UK и Lockheed-Martin UK объявили на прошлой неделе, что выходят из тендера. Обе корпорации представили одни и те же аргументы, а именно, что они считают себя «неспособными» сформулировать «ответственное предложение», которое, вероятно, удовлетворит требования британских вооруженных сил, гарантируя при этом приемлемую отдачу от инвестиций.

Напомним, что Airbus Helicopters взяла на себя обязательство установить сборочную линию для H175M в Бротоне (Уэльс), если выиграет тендер, в то время как Lockheed-Martin UK заверила, что ее поставщик StandardAero будет отвечать за производство Black Hawk.

Со своей стороны, Leonardo вовремя откликнулся на адресованное ему приглашение к переговорам. Итальянский производитель военной техники представил предложение, «полностью соответствующее требованиям Минобороны по затратам, количеству платформ и графику».