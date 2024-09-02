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kosmos_news
Преемник Concorde, сверхзвуковой самолет XB-1, успешно завершил второй испытательный полет
Ожидается, что к концу года самолет Boom Supersonic впервые достигнет сверхзвуковой скорости. Вскоре преемник Concorde полетит в мегаполисы Саудовской Аравии.

Сверхзвуковой самолет XB-1 от Boom Supersonic успешно завершил свой второй испытательный полет. Он летел 15 минут и достиг максимальной скорости 446 км/ч.
Сверхзвуковой самолет Boom Supersonic завершил второй испытательный полет. Фото: Boom Supersonic 

Самолет летел на высоте 3170 метров. Это значительно выше, чем в первом полете в марте, когда самолет поднялся на высоту 2170 метров, но летел немного быстрее — 455 км/ч. Летом прошлого года был проведен широкий спектр испытаний технологического носителя, включая прокатные испытания.


Впервые шасси XB-1 было успешно выпущено и убрано. Кроме того, была использована новая цифровая система повышения устойчивости («демпфер рыскания»). Она была установлена по результатам первого полета. Воздушный поток на правом крыле анализировался с помощью специальных устройств.

Как объясняет основатель Boom Supersonic Блейк Шолл, уроки были извлечены из первого полета. Эти выводы были успешно реализованы во втором полете. Однако никаких подробностей не сообщается.

Как сообщает Boom Supersonic, ожидается, что XB-1 совершит полет на сверхзвуковых скоростях к концу года. До этого запланировано еще 10 испытательных полетов. На следующем этапе частота этих рейсов будет увеличена. В основном они происходят на базе Блэк-Маунтин в Мохаве, Калифорния.

Демонстратор XB-1 является основой авиалайнера Overture. Boom Supersonic хочет пойти по стопам Concorde. Свой последний регулярный полет этот сверхзвуковой самолет совершил в 2003 году.

В конце прошлого года компания-разработчик самолетов Boom Supersonic получила инвестиции. В будущем могут быть предложены сверхзвуковые полеты в Саудовскую Аравию.

Вместе с компанией NEOM Саудовская Аравия реализует амбициозные планы по созданию мегапроекта футуристических городов и устойчивой инфраструктуры. Частично это касается авиации, чтобы государство Персидского залива могло быть лучше связано с крупными городами.

Стартовый сигнал уже дан двум новым авиакомпаниям: NEOM Airlines планирует начать полеты в конце 2024 года, а Riyadh Air — в 2025 году. Парки будут состоять из сверхзвуковых самолетов.

Первый шаг в этом направлении был сделан благодаря крупным инвестициям именно в Boom Supersonic. Деньги, сумма которых не уточняется, поступают из «Инвестиционного фонда НЕОМ», который обеспечивает стратегическое финансирование планируемых мегаполисов.

Boom Supersonic уже хорошо продвинулась в разработке своих сверхзвуковых самолетов. Прототип XB-1 — уменьшенная версия планируемого пассажирского самолета — уже добился разрешения на полеты в США.

Максимальная скорость XB-1 составляет 2,2 Маха. Коммерческий сверхзвуковой самолет будет называться Overture. Предварительные заказы уже доступны у нескольких авиакомпаний, включая United, American и Japan Airlines. Коммерческую эксплуатацию самолеты начнут в 2029 году.

#авиация #самолеты #xb-1 #concorde #сверхвуковой самолет
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