На новом покрытии микроструктура имитирует аэродинамические свойства кожи акулы.

До конца года Austrian Airlines оснастит 4 самолета Boeing 777-200ER специальным пленочным покрытием. Это решение предназначено для уменьшения сопротивления трения и тем самым снижения расхода топлива.

Фото: Austrian Airlines

По данным Austrian Airlines, они являются первой авиакомпанией в мире, которая покрыла 777-200ER этой «акульей кожей». Коже акулы присуща весьма сложная поверхностная микроструктура: покрывающая кожу так называемая плакоидная чешуя. Austrian Airlines AG — австрийские авиалинии. Вместе с региональным подразделением Tyrolean Airways она выполняет регулярные рейсы по более, чем 130 маршрутам.

Фото: Austrian Airlines

Покрытие получило название «Aeroshark» и было разработано совместно немецкой химической компанией BASF и австрийской материнской компанией Lufthansa Technik. Покрытие состоит из микроскопически маленьких прозрачных пластин, аэродинамически имитирующих свойства кожи акулы. Это решение предназначено для влияния на то, как воздух обтекает самолет.

Акулья кожа с чешуйками под электронным микроскопом

Авиакомпания хочет переоборудовать 777-200ER к марту 2025 года. Всего в парке компании имеется 6 таких самолетов.

По оценкам авиакомпании, это может снизить потребность соответствующего самолета в топливе примерно на 1 процент за рейс. Для всех 4 машин это позволит сэкономить 2650 тонн топлива и 8300 тонн CO 2 , что соответствует в общей сложности 46 дальнемагистральным рейсам из Вены в Нью-Йорк.

Покрытие самолетов новым материалом — это мера, предпринятая австрийской авиакомпанией для сокращения выбросов примерно на 30 процентов к 2030 году по сравнению с 2019 годом.