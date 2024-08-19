До конца года Austrian Airlines оснастит 4 самолета Boeing 777-200ER специальным пленочным покрытием. Это решение предназначено для уменьшения сопротивления трения и тем самым снижения расхода топлива.
По данным Austrian Airlines, они являются первой авиакомпанией в мире, которая покрыла 777-200ER этой «акульей кожей». Коже акулы присуща весьма сложная поверхностная микроструктура: покрывающая кожу так называемая плакоидная чешуя. Austrian Airlines AG — австрийские авиалинии. Вместе с региональным подразделением Tyrolean Airways она выполняет регулярные рейсы по более, чем 130 маршрутам.
Покрытие получило название «Aeroshark» и было разработано совместно немецкой химической компанией BASF и австрийской материнской компанией Lufthansa Technik. Покрытие состоит из микроскопически маленьких прозрачных пластин, аэродинамически имитирующих свойства кожи акулы. Это решение предназначено для влияния на то, как воздух обтекает самолет.
Авиакомпания хочет переоборудовать 777-200ER к марту 2025 года. Всего в парке компании имеется 6 таких самолетов.
По оценкам авиакомпании, это может снизить потребность соответствующего самолета в топливе примерно на 1 процент за рейс. Для всех 4 машин это позволит сэкономить 2650 тонн топлива и 8300 тонн CO2, что соответствует в общей сложности 46 дальнемагистральным рейсам из Вены в Нью-Йорк.
Покрытие самолетов новым материалом — это мера, предпринятая австрийской авиакомпанией для сокращения выбросов примерно на 30 процентов к 2030 году по сравнению с 2019 годом.