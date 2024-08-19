По данным YouTube-блогера Дэвида Миллетта, методы Nvidia несправедливы, аморальны и неэтичны.

Ожидается, что производитель чипов искусственного интеллекта Nvidia вскоре столкнётся с коллективным иском. Относительно малоизвестный американский ютубер утверждает, что компания использовала его видео в целях обучения генеративного ИИ. На этот раз в центре иска находится не авторское право, а новое обвинение: несправедливая и вредная для потребителя практика.

Вторая штаб-квартира Nvidia в Санта-Кларе, Калифорния. Фото: Nvidia. Создатель контента Дэвид Миллетт утверждает, что Nvidia незаконно «использовала» видео с YouTube для обучения программного обеспечения компании «Cosmos» для искусственного интеллекта. Сообщается, что Nvidia размещает программное обеспечение на коммерческих серверах, чтобы обойти обнаружение YouTube. Интересы Миллетта представляет Bursor & Fisher, юридическая фирма, занимающаяся судебными разбирательствами высокого риска.

В иске утверждается, что Nvidia обогатилась за счет ютубера посредством запрещенной бизнес-практики. Эти методы являются «несправедливыми, аморальными, неэтичными, репрессивными, беспринципными или вредными для потребителей». Нет никаких упоминаний о нарушениях закона об авторском праве США.

Это был новый подход к защите от обучения ИИ с помощью защищенного контента авторов. В случаях обучения с контентом, защищенным авторским правом, основное внимание всегда уделялось нарушению авторских прав.

Ютубер Миллетт, который в начале августа возбудил аналогичное дело против OpenAI, обеспокоен не возможными нарушениями авторских прав, а «неоправданным обогащением и недобросовестной конкуренцией», как сообщил журнал Legal Dive.

Цель состоит в том, чтобы добиться статуса «коллективного иска» в этом деле. Таким образом, к иску могут присоединиться и другие ютуберы, чей контент также был использован.

Оба иска были поданы вскоре после того, как сотрудник Nvidia слил внутренние документы о проекте «Cosmos» через американскую медиакомпанию «404 Media». Согласно отчету, Nvidia также использовала видео с Netflix и других онлайн-источников для обучения ИИ-моделей.

Предыдущий иск против OpenAI имеет аналогичный мотив. В нем Миллетт обвиняет компанию в том, что она «автоматически украла» более миллиона часов контента YouTube с помощью роботов или программных скраперов видео. Разбирательства отделены друг от друга и направлены на прекращение противоправных действий и компенсацию ущерба. Калифорнийский суд еще не вынес решение, принимать ли иски к рассмотрению.

«Мы уважаем права всех создателей контента и уверены, что действуем в полном соответствии с буквой и духом закона», — говорится в заявлении Nvidia по этому поводу.

Кроме того, компания считает, что каждый имеет право получать факты и идеи из общедоступных источников.