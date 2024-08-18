Технология была дважды испытана на стратегическом бомбардировщике B-2 Spirit.

Бывший сотрудник береговой охраны США адмирал Чак Хилл задался вопросом, сколько ракет и/или торпед должны поразить цель, чтобы потопить корабль. Проанализировав данные времен Второй мировой войны, он пришел к выводу, что на каждую тонну обстреливаемого объекта необходимо 0,5 кг заряда взрывчатого вещества.



Это эмпирическое правило не обязательно справедливо на практике. Одной ракеты может быть достаточно при условии, что она сумеет достичь корабля там, где корабль наиболее уязвим.

Согласно правилу адмирала Хилла, чтобы потопить британский «эсминец» HMS Sheffield, потребовалось бы поразить цель четырьмя ракетами Exocet. Но на практике понадобилась всего одна торпеда, чтобы разжечь пожар, в результате которого корабль потонул.

Во время войны на Тихом океане (1941-45) из пяти авианосцев, потерянных ВМС США, только один был потоплен прямыми попаданиями, остальные затонули после возгорания.

Поэтому появилась программа «Quicksink», возглавляемая Исследовательской лабораторией ВВС США (AFRL) в сотрудничестве с ВМС США. Идея состоит в том, чтобы снабдить систему наведения JDAM (Joint Direct Attack Munition), прикрепляемую к бомбам с целью повышения их точности и дальности, несколькими типами ГСН (головка самонаведения), чтобы поражать движущийся корабль в места, где он считается наиболее уязвимым.

За последние недели эта технология была дважды испытана на стратегическом бомбардировщике B-2.

Так, во время последних маневров под названием Rim of the Pacifique бывший десантный корабль USS Tarawa (водоизмещением около 40 000 тонн) был затоплен после попадания «Quicksink», а также других типов боеприпасов, в том числе ракетой NSM (Naval Strike Missile), запущенной австралийским эсминцем HMAS Sydney, и LRASM (дальняя противокорабельная ракета), выпущенной истребителем F/A-18 Super Hornet ВМС США.

Это был первый раз, когда B-2 участвовал в учениях «SINKEX».

В начале августа AFRL сообщила о второй демонстрации технологии, проведенной в водах Мексиканского залива, недалеко от базы ВВС Эглин (Флорида). На этот раз «SINKEX» состоял из потопления одним попаданием бывшего грузового корабля MV Monarch Countess (водоизмещением 2700 тонн). Модель бомбы, оснащенной комплектом «Quicksink», не уточняется.

Фото с учений

«ВВС США доказали, что недорогой метод может потопить надводные корабли. Эта возможность удовлетворяет острую необходимость быстрой нейтрализации морских угроз на больших участках океана по всему миру», — заявили в AFRL.

Действительно, технология «Quicksink» предлагает несколько преимуществ, особенно в сочетании с бомбардировщиком-невидимкой B-2 Spirit, поскольку самолет был разработан для работы в сложных условиях.

Ракета с «Quicksink» относительно недорогая по сравнению с обычными противокорабельными ракетами (такими как «Гарпун», «Экзосет» или NSM). Она позволяет атаковать военно-морские силы противника с большей скоростью и на больших территориях.

Отвечая на вопрос CNN, Карл Шустер, бывший глава Объединенного разведывательного центра Тихоокеанского командования США, отметил, что противокорабельные возможности B-2 «ограничат операции военно-морских сил противника».



