Согласно последним данным НАТО, оборонный бюджет Бельгии должен составить всего 1,3% ВВП в 2024 году, а взятые 10 лет назад обязательства не будут выполнены раньше 2035 года.

В 2014 году во время саммита НАТО в Ньюпорте (Уэльс) Бельгия, как и другие страны-члены альянса, взяла на себя обязательство увеличить свои военные расходы до 2% ВВП в течение следующих десяти лет. В то время бельгийскому Министерству обороны пришлось пойти на новое сокращение бюджета на сумму 140 миллионов евро. И это несмотря на то, что за десять лет его ресурсы сократились примерно на 20%.









«Мы должны экономить наши ресурсы во время тренировок. Наши войска менее подготовлены, и их безопасность во время реальных операций поставлена под угрозу», — прокомментировали ситуацию в Министерстве обороны.

С тех пор министерство обороны Бельгии запустило несколько программ вооружений, таких как закупка 34 истребителей-бомбардировщиков F-35A, обновление наземной техники через партнерство с Францией, или даже совместное приобретение с Нидерландами новых фрегатов и средств противоминной борьбы. Кроме того, был разработал план STAR (Безопасность/Сервис – Технологии – Амбиции – Устойчивость), который определяет стратегическое видение до 2030 года.

Однако спустя десять лет после саммита в Ньюпорте военные расходы так и не были увеличены. Согласно последним данным НАТО, оборонный бюджет Бельгии должен составить всего 1,3% ВВП в 2024 году. И обязательства, взятые на саммите в Ньюпорте, не смогут быть выполнены раньше 2035 года.

Кроме того, в мае прошлого года президент военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр раскритиковал бельгийских чиновников.



«Отказ от подготовки к военным конфликтам означает, что мы увеличиваем их вероятность», — сказал он на слушаниях в комитете по обороне Палаты представителей.

Фламандская ежедневная газета Het Laatste Nieuws на этой неделе написала, что НАТО рассмотрит вопрос о передислокации его Департамент связи и информации (NCIA), в котором работает тысяча человек, из Монса в другое государство-члена альянса, если бельгийское правительство не увеличит свои военные расходы.

По данным зарубежной прессы, это была «утечка информации после встречи генерального штаба с командой экспертов». Сообщается, что более 1000 гражданских и военных сотрудников NCIA в настоящее время базируются в Бельгии, и нет никаких планов по перемещению объектов или персонала в другую страну.