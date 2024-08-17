Дотком и его адвокаты настроены агрессивно; процесс экстрадиции, вероятно, продлится годами.

Немецкий интернет-предприниматель Ким Дотком хочет защититься от угрозы экстрадиции из своего дома в Новой Зеландии в США. Министр юстиции Новой Зеландии Пол Голдсмит подтвердил в четверг, 15 августа, что подписал соответствующий приказ об экстрадиции.

Технологический предприниматель Ким Дотком сидит в кресле во время судебного заседания в Окленде, Новая Зеландия. Фото: REUTERS

«Я тщательно изучил всю информацию и пришел к выводу, что господина Доткома следует экстрадировать в США, чтобы он предстал перед судом», – цитирует слова министра газета New Zealand Herald.

Он запросил «всестороннюю консультацию у Министерства юстиции» по этому вопросу. Основателя бывшей интернет-платформы Megaupload, известного как Ким Дотком, на самом деле зовут Ким Шмитц, и он живет в Новой Зеландии с 2010 года. США хотят привлечь его к ответственности за нарушение авторских прав и отмывание денег в крупном размере. В случае признания виновным 50-летнему мужчине грозят десятилетия тюремного заключения.

В социальных сетях Дотком заявил: «Я люблю Новую Зеландию. Я не уеду».

В отношении предпринимателя, родившегося в Киле в 1974 году, уже много лет идет судебный процесс. В Верховном суде Новой Зеландии в Веллингтоне уже было возбуждено несколько дел с целью предотвратить его экстрадицию.

Дотком – одна из самых ярких фигур в мире интернета. Впервые он стал известен в хакерском сообществе в середине 1990-х годов. Благодаря своей платформе по обмену данными Megaupload он стал миллионером. Компания финансировала себя за счет рекламы и платного доступа для подписчиков. Временами этот сайт был одним из самых популярных в мире. После расследования ФБР США площадка была закрыта в 2012 году.

В феврале 2017 года новозеландский суд постановил, что предпринимателя могут экстрадировать — не за нарушение авторских прав, а за мошенничество. Однако против этого неоднократно поступали апелляции.

Эксперты говорят, что завершение юридической проверки, запланированной юридической командой Доткома, может занять некоторое время. По сообщениям новозеландских СМИ, решение об экстрадиции является «важным», но представляет собой лишь еще один шаг в процессе, который, вероятно, займет годы.