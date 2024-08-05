Анонимные создатели игры-кликера Hamster Kombat рассказали о намерении построить экосистему из взаимосвязанных игр и сервисов, центром которой станет еще не выпущенный токен HMSTR.

Разработчики игры-кликера, так называемой «тапалки», Hamster Kombat планируют создать целую экосистему из игр и сервисов. В центре этой экосистемы будет токен HMSTR, который, впрочем, пока еще не выпущен. Об этом сообщает портал Wired.



Суть этих взаимосвязанных игр проста: чтобы заработать цифровые монеты, пользователю нужно осуществлять нехитрые действия — в Hamster Kombat, например, как можно чаще нажимать на изображение хомяка на дисплее смартфона. За это пользователь получает токены. Создатели проекта, группа разработчиков, которые остаются анонимными, обещают, что эти токены вскоре можно будет продавать как монеты HMSTR на криптобиржах.

Hamster Kombat — лидер новых игр-кликеров, которые появились на смартфонах миллионов пользователей благодаря рекламе в Telegram. Пользователи хотят верить, что можно зарабатывать деньги, просто прикасаясь к дисплею смартфона.

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По словам основателя и генерального директора Telegram Павла Дурова, Hamster Kombat за три месяца привлекла 100 миллионов игроков, а недавно достигла отметки в 240 миллионов пользователей, которые хотя бы раз контактировали с игрой-кликером.

Ожидается, что каждый день будет добавляться 4,5 миллиона новых пользователей — очень высокий уровень, учитывая примерно 900 миллионов учетных записей Telegram. Тенденция была вызвана игрой Notcoin, также получившей распространение в Telegram, и уже есть несколько аналогичных игр, таких как TapSwap, PopCat и Giga Chad Bat. Ажиотаж вокруг игр доходит до того, что пользователи используют устройства для массажа рук, чтобы как можно быстрее и чаще нажимать на дисплеи смартфонов.

Создатели Hamster Kombat хотят вывести монету HMSTR на криптобиржи. Также они обещают, что позже пользователи смогут обменять заработанные монеты на реальные деньги или другие криптовалюты.

Любой, кто пробовал Hamster Kombat, быстро поймет: простого нажатия на дисплей недостаточно для получения значительного количества монет. Именно поэтому можно купить бустеры, с помощью которых удваивается количество монет или увеличивается временное окно, в котором можно кликать на экран. Но самое главное, что Hamster Kombat ставит определенную задачу: следует рекламировать игру в социальных сетях и пригласить как можно больше друзей принять участие в игре-кликере.

Любой, кто приведёт друга в игру, получит 5000 монет; любому, кто посмотрит видеоролики провайдера на YouTube или присоединится к криптоновостному каналу в Telegram, даже обещают 100 000 монет. Также есть бесплатные монеты за ежедневное возвращение в игру — способ сохранить высокий уровень удержания пользователей. А лояльные подписчики на платформе X могут получить в подарок 5000 монет.

Hamster Kombat использует точно такие же механизмы, которые ранее использовали бесчисленные криптовалютные стартапы: они поощряют пользователей становиться их влиятельными лицами и обещают им, что позже они будут вознаграждены токенами в ходе аирдропа.

На профильных форумах ходят слухи о рыночной капитализации проекта в $10 млрд — это поставило бы HMSTR в топ-15 крупнейших криптовалют.

Пример модели Notcoin (NOT) показывает, как все может работать: токен NOT был запущен на таких биржах, как Binance, в мае и на данный момент достиг рыночной капитализации в $1,6 млрд.