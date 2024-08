Самолет AC-130J Ghostrider принимал участие в военных учениях SINKEX в Тихом океане.

ВВС США сообщили подробности, как AC-130J Ghostrider принимает участие в военных учениях SINKEX в Тихом океане. Аббревиатура SINKEX означает «Упражнения по потоплению кораблей». Списанные корабли USS Tarawa и десантный транспортный корабль ВМС США USS Dubuque USS Dubuque были потоплены в рамках учений Rim of the Pacific 24 (RIMPAC). AC-130 — редкий участник учений SINKEX, как пишет The War Zone.

AC-130J Ghostrider. Источник: afmc.af.mi

На опубликованных 2 августа кадрах самолет AC-130J, приписанный к 27-й эскадрильи сил безопасности специальных операций на авиабазе Кэннон в Нью-Мексико, ведет огонь по внешней конструкции Dubuque или частям его носовой части. Используются 30-мм быстрозарядная пушка и 105-мм гаубица.







Атакованный USS Dubuque ранее имел водоизмещение около 17 000 тонн. Однако на прошедших учениях водоизмещение могло быть меньше, потому что его заранее разобрали.

AC-130 создан на базе транспортной машины C-130 Hercules и из-за своего вооружения известен как Gunship или Hell in the Sky («Ад в небе»). Помимо 30-мм и 105-мм пушек, они также могут нести ракеты AGM 176 A Griffin, ракеты Hellfire и бомбы GBU-39.

Неизвестно, использовалось ли какое-либо из этих вооружений в рамках учений. На фотографии самолета, сделанной в рамках учений, на нем видна пусковая установка Hellfire, но нет ракет.

Изображение: ВВС

Давно планировалось заменить 105-мм пушку лазерным оружием, например, для отражения ракет или уничтожения техники противника. Это сделало бы Ghostrider первым военным самолетом США, оснащенным лазерным оружием мощностью 60 киловатт в рамках программы AHEL (Airborne High Energy Laser). Однако этот план был отменен.



«После того, как лазерная система AHEL добилась значительных результатов в наземных испытаниях под открытым небом, возникли технические проблемы», — говорится в отчете ВВС.

Возникшие задержки не позволили провести испытания нового оружия. Также было объявлено, что AC-130J может лишиться 105-мм гаубицы. Причина в том, что ВВС хотят сократить количество экипажа, необходимого для самолета – это означало бы, что людей для эксплуатации гаубицы просто не останется.