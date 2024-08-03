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kosmos_news
Недавний сбой в системе Microsoft обошелся авиакомпании Delta в полмиллиарда долларов
Масштабный сбой многочисленных компьютеров под управлением Windows обошелся авиакомпании в полмиллиарда долларов.

Две недели назад мировой сбой в работе компьютеров Windows, вызванный защитным программным обеспечением CrowdStrike, парализовал работу многих компаний. Особенно сильно пострадали авиакомпании. 

Американской авиакомпании Delta пришлось отменить около 5000 рейсов, а в аэропортах на всех компьютерах были синие экраны.

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Это означало большой финансовый ущерб для авиакомпании. Помимо компенсационных выплат пассажирам, более 40 000 серверов пришлось перезагружать вручную. По данным The Verge, общая сумма ущерба составила полмиллиарда долларов.

Хотя причина сбоя не связана непосредственно с Microsoft, глава Delta Эд Бастиан не очень хорошо отзывается о компании. В интервью CNBC он объясняет, что «от них невозможно отказаться». В то же время он говорит, что это, вероятно, «самая хрупкая платформа». И далее он задает вопрос:


«Когда вы в последний раз слышали о серьезном сбое в работе Apple?»

Затем Бастиан объясняет, что он всё же уважает Microsoft. Компания должна «развивать будущее», но в то же время должна обеспечить стабильность настоящего.

Ранее стало известно, что Delta наняла известного юриста для подачи исков о возмещении ущерба против CrowdStrike и Microsoft. Однако сумма требования не разглашается.



#microsoft #авиация #delta
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