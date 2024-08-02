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kosmos_news
Саудовская Аравия планирует построить футуристический футбольный стадион для ЧМ-2034
Футбольный стадион в строящемся городе The Line — не единственное футуристическое сооружение, которое Саудовская Аравия планирует к чемпионату мира по футболу 2034 года.

Саудовская Аравия представила 11 футбольных стадионов, которые примут чемпионат мира по футболу 2034 года. Сообщается, что один из них находится в футуристическом городе The Line («Линия»). Чтобы стадион получал хоть немного солнечного света в окруженном огромными стенами городе, его построят на высоте 350 метров.
В городе The Line будет собственный стадион. Фото: Neom 
Крыша комплекса будет состоять из своего рода сот (как в пчелином улье), возвышающихся над зрителями. Ряды также состоят из таких конструкций. Стадион будет вмещать 46 000 человек. Помимо VIP-секции, планируется создать и VVIP-секцию (эти ложи предназначены для «очень-очень» важных персон). Окончание строительства ожидается в 2032 году.
Стадион Line вблизи. Фото: Neom 
Футбольный стадион органично вписывается в научно-фантастический город. По сути город состоит из небоскребов высотой 2500 метров, протянувшихся на 170 километров по пустынному ландшафту. Однако к 2030 году длина города должна составлять всего 2 километра, поэтому приезжим не понадобится машина, чтобы добраться из городской черты на стадион. В The Line также планируется построить метро.

Пока неясно, где будут размещаться 46 000 посетителей стадиона после матча. Город, который к 2034 году будет еще недостроенным, вероятно, не сможет принять столько туристов.

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Однако футбольный стадион в The Line — не единственное футуристическое сооружение, на котором проводятся футбольные матчи. Стадион принца Мохаммеда бен Салмана недалеко от Эр-Рияда будет построен прямо в скале. Фасад будет состоять из цветного стекла и светодиодных экранов, визуализация предполагает экстравагантный проект.

Новый стадион имени короля Салмана, где пройдут матч открытия и финал, менее экстравагантен. Он рассчитан на 92 000 мест и, следовательно, будет лишь немного меньше Камп Ноу в Барселоне, крупнейшего стадиона в Европе.

Саудовская Аравия хочет провести ЧМ-2034 с участием 48 сборных в 5 городах. В столице страны Эр-Рияде планируют задействовать 8 стадионов. Напомним, заявка на проведение ЧМ-2034 Саудовской Аравии была единственной.

#технологии #саудовская аравия #футбол #the line #стадион
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